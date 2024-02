A l’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida

Creat: Actualitzat:

La setmana passada vaig participar en un dinar col·loqui organitzat per l’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida. Vull agrair l’oportunitat que em van brindar per donar a conèixer el nostre projecte per recuperar Lleida i posar en comú estratègies i sinergies en benefici de l’economia lleidatana.L’entitat, fundada el 2001, posa l’accent en el teixit empresarial lleidatà i representa prop d’un 68% del total del PIB de la nostra província i entre totes les empreses agrupades hi ha més de 3.000 llocs de treball. Per tant, són tot un referent per al progrés i desenvolupament econòmic, social i laboral, tant per a Lleida ciutat com per a la resta de la nostra província.L’Empresa Familiar de Lleida té una peculiaritat especial i és que representa molt bé el lleidatanisme que promovem i defensem des de la #Lleidaimplicada. A l’entitat lleidatana, l’única de tot Espanya amb representació provincial, s’hi treballen i s’hi defensen les singularitats de Lleida, més enllà de donar veu al teixit empresarial local. Així doncs, el seu paraigua és Lleida i el seu centre de decisió també és Lleida.Durant la trobada vam abordar les necessitats a curt, mitjà i llarg termini que li fan falta a Lleida i al nostre entorn. D’entrada, cal lideratge. Defensar amb fermesa les nostres reivindicacions i donar veu al teixit empresarial lleidatà allí on calgui. Alçar la veu per posar fi a la decadència que s’arrossega d’anys i que, fins ara, ningú ha estat capaç de taponar la sagnia de talent i empreses que s’escapen del nostre territori. Lideratge implica visió de ciutat, per sobre d’ideologies i d’interessos partidistes. Significa gestió eficaç i eficient, generositat, transversalitat, bondat, intel·ligència, portar Lleida al cap i no escrita en papers significa treballar amb “seny lleidatà” per les persones i control dels serveis públics que es presten.Des del meu punt de vista, i així ho vaig manifestar, aposo pel talent lleidatà, per la formació, per l’emprenedoria, la formació professional dual i la universitat. L’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida n’és un bon exemple, ja que té un conveni que li permet desenvolupar la Càtedra de l’Empresa Familiar a la UdL, amb la finalitat de fomentar la docència i la investigació per a un millor coneixement de l’entitat entre empreses i docents.Situo les empreses familiars de Lleida, les que passen de pares a fills, de generació en generació, fruit de l’esforç i tenacitat constant i continuat en el temps i crucials en el teixit econòmic local. Per això, aposto per contribuir al reforçament del paper de les empreses familiars lleidatanes com a creadores d’ocupació, per transmetre a la societat els avantatges que aporten aquests tipus de firmes i per destacar la importància de la figura de l’empresari familiar.L’empresa familiar és un dels actors que més s’implica en els treballadors, amb el talent i amb el territori i respon sempre amb el seu propi capital familiar, ni més ni menys. En aquest context, afirmo que les administracions haurien de tenir més en compte aquestes empreses generadores de riquesa, des de la més petita fins a la més gran.Cal promoure iniciatives per evitar fugues d’empreses amb la creació de nou sòl industrial, cal apostar per la connectivitat i que la província es vegi com a referent, tot aprofitant la nostra estratègica ubicació. Cal promoure incentius fiscals per competir amb el nostre entorn i ser econòmicament atractius per a inversors i emprenedors.Al cap i a la fi, volem que Lleida esdevingui capital econòmica, social, cultural, sanitària, comercial, universitària, agroalimentària, esportiva i, per aquest motiu, cal impulsar la marca Lleida. Tot comença per posar èmfasis en la seguretat dels nostres carrers, per generar entorns segurs i confortables. Fa falta aprovar un pla de barris, dissenyat de la mà d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que permeti recuperar el Centre Històric i establir noves estratègies de ciutat i ser referents arreu. Una Lleida que capti inversions, retingui talent, creï ocupació i sigui atractiva per a joves i grans amb ofertes lúdiques per a totes les edats.Però, com tota empresa, perquè Lleida esdevingui capital, calen dosis de serietat i no vendre fum, projectes impossibles o idees que es quedin plasmades en el paper que tot ho aguanta perquè acaba generant frustració. D’això, n’anem servits des de fa anys, diria que dècades. Arrosseguem massa promeses incomplertes. Amb els governants de sempre tot segueix com sempre. Per això, ara la Lleida Implicada.