Amb corresponsabilitat, tothom hi guanya!

El 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, és un moment per reflexionar sobre els avenços assolits i els reptes que encara enfrontem en la lluita per la igualtat, tant des del punt de vista laboral com social.

El moviment feminista ha plantat cara als discursos d’odi de la ultradreta defensant la democràcia i el poder de les dones a tenir drets i a ser lliures. És en aquest context que el moviment sindical ha de seguir tenint un paper fonamental en la defensa dels drets de les dones i en la promoció de la igualtat als centres de treball, on som agents de canvi, impulsem polítiques feministes i fem front a les discriminacions cap a les dones que encara hi ha. I és que la quotidianitat de les dones treballadores està marcada per l’impacte del patriarcat, el sexisme i el masclisme.

Les propostes i polítiques defensades per CCOO a les taules de diàleg social i a les empreses, mitjançant acords, convenis col·lectius i plans d’igualtat, han fet possible que la bretxa salarial de gènere s’hagi reduït any rere any. A Lleida hem passat de tenir una bretxa salarial de gènere, al 2019, del 15,5 % a tenir-ne una del 13,1 % al 2022. Un percentatge que reflecteix que encara queda molt per fer i que hem de seguir presentant propostes que erradiquin aquesta desigualtat.

Des de fa anys, CCOO adverteix que si es vol anar a l’arrel del problema cal actuar sobre les causes estructurals que són l’origen principal de la bretxa: la divisió sexual del treball que adjudica, gairebé exclusivament, la responsabilitat de les cures a les dones, tinguin o no una feina. Per tant, només cal apostar per la redistribució de les cures, és a dir, per la corresponsabilitat.

La corresponsabilitat és una de les mesures més sòlides per posar fi a la bretxa salarial i laboral, però per a això tots els agents implicats han d’assumir la seva responsabilitat, començant per l’Estat i la Generalitat de Catalunya com a responsables de cuidar a la seva ciutadania, seguint per les empreses i acabant pels homes.

La corresponsabilitat farà guanyar a tothom i guanyar més, i no només des del punt de vista econòmic, sinó per guanyar més salut i més temps propi per a les dones, també temps de presència i dret a cuidar per als homes, productivitat per a les empreses i equitat per a aquesta societat i igualtat i democràcia.

Per tot això, aquest 8 de Març, CCOO de Lleida exigeix:

— Reduir de manera progressiva la jornada laboral setmanal a tots els sectors, sense reducció de salari.

— Avançar en polítiques de conciliació corresponsable del temps social i del temps laboral, repensant el temps de treball i d’oci des d’una perspectiva integral i feminista.

— Un pacte estatal i integral de cures, amb polítiques públiques per afrontar les cures que evitin que les dones hagin de triar entre treballar o cuidar.

A més demanem als homes que responguin, s’impliquin, exigeixin i exerceixin el seu dret a cuidar; a les empreses que negociïn mesures amb la representació legal de les persones treballadores que permetin i fomentin la corresponsabilitat, i a les administracions públiques que inverteixin en recursos per cobrir la feina no remunerada que fins ara fan les dones.