La lluita feminista es reivindica i segueix endavant més que mai

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones el pròxim 8 de març, Junts per Catalunya reivindica el paper central de les lluites feministes en la transformació social. Aquests moviments han impulsat el progrés i la millora de la nostra societat cap a un món més lliure, just, igualitari i solidari. Volem reconèixer el coratge de les dones que ens han precedit, les nostres mares i àvies, que amb la seva determinació han lluitat per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Dones visionàries de diverses procedències han treballat per aconseguir drets fonamentals i igualtat de gènere. Només a través del lideratge i la praxi feminista podrem seguir avançant com a societat. En un món en constant canvi, és essencial defensar els nostres drets amb fermesa i rebutjar qualsevol forma de violència masclista i sexista. Cal actuar decididament contra tota forma de discriminació i desigualtat. Aquest any, en el 68è període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de les Dones de les Nacions Unides, s'ha prioritzat la lluita per aconseguir la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i nenes. És crucial abordar la pobresa i impulsar la igualtat en tots els àmbits.

Les dones representen més del 70% dels treballadors del sector sanitari i assistencial a nivell mundial, però aquests llocs de treball han estat històricament menys valorats. Cal acabar amb la divisió sexual del treball i lluitar contra la bretxa salarial. Exigim polítiques públiques per a una conciliació efectiva i plans d'igualtat reals en empreses i administracions. És necessària una representació més equitativa en els llocs de direcció i superar els estereotips patriarcals. Cal garantir la igualtat d'oportunitats en les noves tecnologies i combatre l'atur estructural femení. Malgrat els progressos, és preocupant l'auge de l'extrema dreta i l'aparició de moviments antifeministes. Cal persistir en la lluita contra el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia per aconseguir una igualtat real i efectiva. Les dones continuen sent les primeres víctimes en els conflictes armats, però també tenen un paper fonamental en la construcció de la pau i la resolució de conflictes.

A Catalunya, hem vist mobilitzacions de dones pageses que lluiten per millores en el sector agrari i ramader. Aquestes dones s'uneixen en la lluita contra el despoblament i per uns preus justos dels productes del camp. És essencial continuar amb polítiques feministes transformadores per a garantir els drets de les dones. Aquest compromís ha de venir de les institucions i també de la ciutadania. Només amb la unió i la determinació de tothom podrem construir un món lliure de masclismes i plenament igualitari.