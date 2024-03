Salut i feminisme!!!

Creat: Actualitzat:

Com cada 8 de Març, commemorem el Dia Internacional dels Drets de les Dones, data en que recordem a totes aquelles dones que es van manifestar i van lluitar ja fa més d’un segle per guanyar en drets i avenços, alhora que denunciaven les discriminacions estructurals que patien les dones, pel fet de ser-ho.

Malauradament i malgrat els progressos aconseguits, encara avui en dia hem de continuar manifestant aquestes discriminacions. Els números parlen per sí sols i les diferències entre dones i homes al mercat laboral són evidents, amb una taxa d’ocupació femenina 10 punts inferior a la masculina. Avui encara es registren sectors amb un salari mínim clarament per sota de la mitjana nacional i en els que hi treballa un 41% de les dones assalariades. A més, les dones suposen el 75% de la població assalariada a jornada parcial per a poder tenir cura d’altres persones. Una discriminació que és tant horitzontal com vertical, amb sectors precaritzats i completament feminitzats com són els de les cures o la neteja, en una societat en la que només 6 de cada 100 persones que ocupen les direccions generals de les grans empreses espanyoles són dones.

Els i les socialistes som conscients d’aquesta realitat i és per això que actuem des del Govern per assolir una societat més justa i en igualtat d’oportunitats per homes i dones. Accions que s’han promogut i s’han traduït, per exemple, en la pujada del Salari Mínim Interprofessional als 1.134 € i que han contribuït a disminuir gradualment la bretxa salarial en els darrers anys, així com la preca¬rització crònica de les dones en el sector laboral o l’increment de les pensions, en especial les no contributives, l’equiparació dels permisos de mater¬nitat i paternitat o la futura Llei de paritat. S’han implementat polítiques com la recuperació de les cotitzacions a la Seguretat Social per a les cuidadores no professionals del Sistema per a l'Autonomia i atenció a la Dependència , s’ha creat l'Observatori de Dones, Ciència i Innovació i el de Salut de les Dones i s’ha aprovat la Reforma Laboral que, juntament amb la Llei d’Igualtat de 2007, garanteix la igualtat salarial i laboral entre dones i homes.

Són molts els reptes i són encara moltes les desigualtats, prejudicis i obstacles que encara hem de superar. I ho farem amb el convenciment d’esdevenir una societat més justa i més equitativa, on la igualtat d’oportunitats i la defensa dels drets de les dones i de les persones més desfavorides sigui prioritària.

El 8 de març es sinònim de reivindicació i de lluita conjunta d’homes i dones, però també ho és de defensa dels drets conquerits davant d’una dreta que els qüestionen i no els deixen avançar.