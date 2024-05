Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana se celebra el Dia Mundial de les Urgències i Emergències. Des del dilluns 27, que és el dia oficial, es realitzen activitats commemoratives de la nostra futura especialitat. La nostra característica és que atenem les 24 hores del dia, durant tots els dies de la setmana, i ho fem tant als hospitals com als centres d’urgències d’atenció primària, i en l’àmbit extrahospitalari. El Dr. Hollander definia els urgentòlegs com els “disponibilistes”, perquè sempre estem disponibles per donar respostes a les necessitats dels pacients, d’altres professionals o del sistema. Aquesta especificitat és la que reconeixerà la creació de l’Especialitat d’Urgències que està a punt de ser publicada al BOE i que permetrà homogeneïtzar la formació que han de rebre els professionals d’Urgències. La creació de la nova especialitat permetrà que tots els professionals que treballem a Urgències i els que hauran de venir fem les coses de la mateixa manera, i que l’assistència urgent que es pot prestar a Lleida sigui igual que a Lugo o a Sevilla. Adquirirem així unes habilitats i coneixements que ens permetran atendre millor els pacients que cada any van en augment. Recordem que a Lleida hem passat d’atendre 85.000 urgències l’any 2013 a més de 105.000 el 2023. El lema d’aquest any és “Codi Vida” i busca reconèixer que la principal missió dels urgentòlegs és salvar la vida dels pacients i oferir la millor atenció possible al més ràpid possible. I no només tenir un paper clau en aquelles malalties que són temps depenent com els ictus o un politraumatisme, sinó també en aquells pacients que molts cops pateixen una urgència social, i els serveis d’urgències ens convertim en una xarxa que els manté en contacte amb el sistema. Com diu el professor Sam Ghali, una de les nostres habilitats és fer que les coses passin, i que passin ràpidament. Fer que un pacient sigui intervingut l’abans possible, o controlar el dolor en un còlic o en una migranya, però també ajudar i acompanyar una persona que és víctima d’una agressió de matinada. Sempre hi som. Som reflex i sentinella del que passa a la societat. I aquest any, celebrem que es reconeixerà la nostra feina, amb l’únic objectiu de millorar l’assistència que donem als nostres pacients, de dia, i de nit.