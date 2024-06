Les dificultats que experimenten moltes famílies venen de lluny

Creat: Actualitzat:

Les Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell vam presentar el passat dijous 30 de maig la memòria de les nostres activitats durant l’any 2023. Aprofitem aquest moment per donar a conèixer les dades que resumeixen la nostra activitat i valorar la situació sobre la qual actuem. Darrerament, el nostre missatge és molt reiteratiu perquè les dificultats que experimenten les famílies que acudeixen a les nostres entitats són les mateixes. I, malgrat que les dades macroeconòmiques ens indiquen moltes millores, aquestes sobreviuen amb dificultats que ja són permanents.Pel que fa a l’ocupació, en els darrers anys s’ha experimentat una millora quantitativa, és a dir, que han augmentat els nivells d’ocupació tot i que a ritmes lents i encara no assimilables als dels temps de precrisi del 2008. Malgrat això, no s’evidencien millores qualitatives perquè els nivells de parcialitat són superiors i els salaris perden poder adquisitiu. Aquests, a més de tenir nivells molt baixos, en el darrer any han perdut un 4,4% de poder de compra. La figura de les persones treballadores pobres s’ha intensificat, el 24% de les persones ateses per Càritas arreu de Catalunya tenien feina.Per a les famílies de rendes més baixes, el 70% dels ingressos es concentra en les despeses més bàsiques, fet que suposa un empitjorament de la seva capacitat i un increment de les desigualtats entre totes les llars. Des de fa temps l’habitatge s’ha convertit en un pou sense fons a causa de l’augment del seu preu.La pressió que exerceix l’habitatge sobre l’economia familiar i les dificultats per afrontar despeses imprevistes són el focus de la precarietat en la qual viu instal·lada una part important de la població. Aquests problemes són estructurals. Si mirem enrere veurem com han anat augmentant els casos de persones que tenen moltes dificultats per arribar a final de mes.Amb aquest panorama, malauradament, el nombre de persones ateses i el de beneficiàries ha anat creixent en els darrers anys. Els diners emprats en acció social han augmentat més, fins a un 30% en els darrers tres anys. I les famílies que acudeixen avui dia a les nostres entitats es troben en una situació més precària, ja que necessiten una major quantitat de recursos i d’ajudes econòmiques. Per aquest motiu, els nostres pressupostos anuals també han hagut d’augmentar més d’un 40% en els tres últims anys (un 11% per l’any 2023), arribant a prop dels 8 milions d’euros. El període postpandèmic no ha suposat una millora per a les condicions de vida de la població econòmicament i socialment més vulnerable. Recordem les paraules del papa Francesc quan deia que “de les crisis se’n surt, millor o pitjor, de nosaltres depèn una sortida o altra”. Està vist que aquesta advertència no ha donat els fruits esperats. Com hem exposat anteriorment, les desigualtats entre les llars s’han accentuat perquè la bona sortida ha estat possible per a un elevat nombre de persones, però no ha donat oportunitats per a aquelles que ja es trobaven en situació de desavantatge. El model de societat, després de la crisi pandèmica, s’ha mantingut. Les crisis no han servit per aprendre i canviar l’orientació en la presa de decisions individual i col·lectiva.Un cop més fem una crida a les persones i als grups que dirigeixen les nostres administracions públiques perquè facin el possible per revertir aquesta situació. Ho hem fet en el passat i ho tornem a fer en l’actualitat, amb el suport de les dades que reflecteixen la nostra acció i la situació de les persones a les quals atenem. Sentim que la nostra veu no té el ressò esperat. Això no ens desanima, però sí que demanem una major implicació i més compromís envers les persones més necessitades. Hem de ser capaços d’oferir més oportunitats a tota la població, sense excepcions, perquè pugui desenvolupar-se i dur a terme l’estil de vida que, almenys, garanteixi la satisfacció de les necessitats més bàsiques sense dificultats. No podem fer invisible a ningú, no seria ètic ni humà.I també fem una crida a tota la ciutadania perquè ens acompanyi en la nostra tasca diària i en l’exercici de conscienciació i sensibilització envers la situació de les persones en situació de pobresa i exclusió social. Entre tots podem aconseguir avenços, per petits que siguin.No defallirem en la nostra missió. El nostre esperit cristià d’agermanament ens manté i ens encoratja a continuar endavant. Us convidem a totes i a tots a acompanyar-nos en aquest compromís.