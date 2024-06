A Europa hi hem de ser!

Creat: Actualitzat:

Votar sempre és important. És la primera eina de la qual disposem en democràcia per decidir. Si t’agrada la feina que fan els que hi ha, els fas repetir; si no, n’esculls uns altres. Però tot el que no votis tu serà votat contra tu.Vam votar el 12 de maig d’enguany a les eleccions a la Generalitat; vam votar el 23 de juliol passat a les eleccions al Congrés i el Senat; i ara fa tot just un any, vam votar el 28 de maig en les eleccions municipals; ara, el 9 de juny, és el moment de dir qui volem que ens representi al Parlament Europeu. I potser pensaràs: “I a mi què la UE?”. Això de Brussel·les em queda molt lluny! O el Parlament Europeu és un cementiri d’elefants polítics. Però no és cert. Res més lluny de la realitat. A Brussel·les hi tenim molt a dir, des de la Plana, el Pirineu i l’Aran. I qui millor us pot representar és Junts per Catalunya. Perquè a Europa és on hem aconseguit les majors victòries polítiques. I ara hi hem de tornar a ser!La Unió Europea té competències que ens afecten, com bé saben els pagesos, ja que pot legislar en àmbits com l’energia, el medi ambient, la investigació, el desenvolupament tecnològic, la defensa del consumidor o l’agricultura i la pesca, entre molts altres aspectes. De fet, en la majoria d’aquests àmbits els estats membres només poden legislar si la Unió Europea no ho ha fet abans. Per tant, ser al Parlament Europeu és imprescindible per poder incidir en polítiques que beneficiïn Catalunya, i les terres de Ponent i del Pirineu. I també, per què no dir-ho, per impedir que el PSOE i el PP ho decideixin tot des d’una òptica espanyolista.A més, la UE finança accions que els Estats no tenen capacitat per fer: innovació, economia i empresa, energia, canvi climàtic, educació, cultura, agricultura, aliments, ciutadania, drets.. que traduït són les nostres carreteres, l’optimització del rec o la Política Agrària Comuna (PAC) que coneixem de ben a prop.A Lleida, el Pirineu i l’Aran la nostra pagesia ha patit els efectes de la PAC 2023-2027, amb un excés de burocràcia o amb una fiscalització desigual de les importacions de fora de la UE. En aquest sentit, si volem poder canviar-ho i fer polítiques per dignificar la nostra pagesia hem de ser al Parlament Europeu. És clar que des de Catalunya es poden canviar coses –i Junts per Catalunya ja ha proposat millores en diverses ocasions– però el nucli de la qüestió es decideix a Brussel·les.Per tant, si volem que les polítiques a la Unió Europea també tinguin en compte Catalunya, Lleida, el Pirineu i l’Aran, el dia 9 de juny cal anar a les urnes. Cal votar partits d’obediència estrictament catalana. Cal votar Lliures per Europa Junts+.