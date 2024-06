Per Ciutat Jardí-Arborètum

Creat: Actualitzat:

Em dirigeixo als veïns de Ciutat Jardí-Arborètum per manifestar-vos que qualsevol acció de millora i d’inversió pel barri us la teniu ben merescuda. Qualsevol millora present i futura no és gràcies a l’acció del govern de torn, sinó en compliment d’un deure moral gràcies a la insistència de l’associació veïnal i del conjunt dels veïns de la zona. Ciutat Jardí existeix, oi tant que existeix! Ningú us ho posa fàcil. Els governs municipals de la darrera dècada han oblidat el barri, marginat les vostres necessitats i impedit l’evolució en consonància amb l’expansió de la zona. El barri és un dels de major creixement demogràfic, i una part molt important d’aquest increment correspon a la gent jove.D’entrada, lamento la decisió del govern d’eliminar la patrulla fixa de la Guàrdia Urbana per Ciutat Jardí, així com pel barri de Templers-Escorxador-Instituts-Sant Ignasi. Mesos enrere, Ciutat Jardí ha estat notícia degut a l’increment de robatoris amb força i la delinqüència als carrers. Així, el novembre del 2023, el govern va decidir implementar les patrulles de barri. Avui, el mateix govern ha decidit, unilateralment, tirar marxa enrere i concloure que allí on era necessari reforçar la presència policial ara no ho és. Els veïns en pagareu les conseqüències, queda dit!Ciutat Jardí és un barri en expansió. Per això, cal promoure, com una prioritat, la creació del servei d’escola bressol municipal, un servei essencial d’educació i de proximitat. A més, donaria cobertura, també, als veïns de Vila Montcada i, segurament, a moltes famílies de les 5.000 persones que venen diàriament a treballar a la zona i l’entorn. Per tant, es tracta d’un projecte transversal.Els veïns de Ciutat Jardí, i els de la resta de la ciutat, patiu el dèficit d’inversions en urbanisme. Existeixen un elevat nombre de zones i carrers sense urbanitzar que dificulten la mobilitat dins del mateix barri. Tota zona no urbanitzada i amb voreres sense acabar és un focus de brutícia, deixadesa i plagues.Un exemple dels deures pendents és el carrer del Roure, pendent de finalitzar-ne la urbanització fins al carrer Enric Farreny, per tal de vertebrar i unir els dos costats de Ciutat de Jardí. També resta pendent, des de l’anterior etapa socialista, la urbanització i millora de les zones verdes del parc Ciutat Jardí.La mobilitat és un altre dels deures pendents. L’avinguda Alcalde Rovira Roure és la principal avinguda del barri i, simultàniament, una via principal d’accés a Lleida. Aquesta hauria de ser una avinguda exemplar i no el nyap en què l’han convertit: sense mitjana, amb trams de carril bici sense acabar.També cal posar fi a l’abandonament del solar habilitat com a aparcament al lateral de la presó, entre l’Onze de Setembre i el carrer dels Til·lers. Caldria habilitar una vorera digna i millorar-ne la il·luminació.Altres millores significatives són les que requereixen l’eix passatge Vall d’Isil, plaça les Valls i el passatge Vall de Cardós. També manca urbanitzar una vorera als carrers Arborètum, Monestir de les Avellanes, Albert Coma i Estadella, Baldomer Gili i Roig, del Salze, Era Val d’Aran, Enric Farreny, de l’Eucaliptus, del Castanyer o les zones de les Valls. En definitiva, un seguit de carrers on els seus veïns paguen impostos, però no reben els serveis dignes mínims de manteniment i d’inversions. No hi ha major frustració que pagar impostos i veure que no se’t retornen en serveis i inversions!El grup municipal popular proposem l’opció que l’Arborètum sigui un espai obert i gratuït per a tota la ciutadania. Vull, expressament, felicitar els seus treballadors per la bona feina, tot i disposar de recursos limitats (ja en parlarem). També manca un centre cívic o similar que, simultàniament, es podria destinar a diferents tipologies de serveis per als veïns.Són moltes les zones del barri que cal urbanitzar i millorar el seu estat. Per això, exigeixo un pla de barris, per tots els barris de Lleida, de forma urgent i imminent, un pla que reforci la seguretat, generi tranquil·litat i revitalitzi Lleida.Em vaig comprometre amb els veïns de Ciutat Jardí a posar les vostres reivindicacions i el vostre barri al centre del debat polític. Ara és el moment perquè l’Ajuntament us ha de retornar molts anys d’inacció. I, quan ho facin, qui ho faci no es podrà penjar cap medalla, perquè és una obligació moral. Cal posar ordre a Lleida ja!