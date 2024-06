L’alcalde Larrosa suspèn

Creat: Actualitzat:

Avui, 371 dies després que l’alcalde Larrosa fos investit com a alcalde de Lleida, la nota que li posa el grup d’Esquerra Republicana, de la seva gestió al capdavant de la Paeria, és d’un 3,5. Un suspens clamorós. Els motius que ens porten a suspendre el senyor Larrosa són clars i tots els lleidatans i lleidatanes els estem vivint i patint.Primer, Lleida està més bruta que fa un any. El senyor Larrosa publicava un article el juny del 2022 on deia, literalment, que “per revertir la degradació que pateix l’espai públic de la nostra ciutat la clau és invertir més recursos econòmics i contractar més personal”. Doncs bé, tan bon punt ha estat alcalde s’ha oblidat de tot el que deia quan era Cap de l’Oposició. I la prova és clara: l’alcalde Larrosa ha decidit estalviar 800.000 euros anuals en neteja, els diners que deixem de pagar a Ilnet per les màquines que es van comprar. 800.000 euros que ara es podrien invertir a fer accions de xoc per revertir la situació actual. Però és que el senyor Larrosa tampoc ha estat capaç de complir el seu compromís d’eliminar el porta a porta a Pardinyes i Balàfia. De nou, la política del fum i de la paraula buida. En definitiva, avui tenim una ciutat més bruta i més deixada que fa un any, carregada de l’herència de la seva mateixa gestió quan era regidor i prorrogada, cosa que empitjora el servei. Segon, els lleidatans i les lleidatanes ens sentim més insegures que fa un any. El PSC i, més concretament, el senyor Larrosa s’ha fet un tip de tractar un tema tan important i sensible com aquest des d’una clara perspectiva de dretes. Va pintar una ciutat perillosa i sense llei i va prometre solucions al més pur estil de la dreta: mà dura i tolerància zero. I quina és la situació després d’un any? Doncs que l’alcalde ha girat el seu discurs com un mitjó. I ara afirma que Lleida és una de les ciutats més segures. Però la realitat és que les persones que vivim a Lleida ens sentim més insegures que mai. En una ciutat segura s’haurien organitzat sometents? S’haurien fet plans de xoc en alguns barris? S’haurien convocat desenes de reunions per tranquil·litzar els veïns davant de l’onada de robatoris? Els diaris parlarien de baralles i apunyalaments? En matèria de seguretat, la conclusió és clara, Larrosa beu del seu propi verí: populisme, demagògia, oportunisme, propaganda electoralista de curta volada per quatre vots que avui els capitalitza l’extrema dreta en una ciutat més enfrontada, més incívica, menys comunitària i més desigual que mai. Tercer, amb Larrosa al capdavant, la ciutat està pitjor governada que fa un any. Ha confós un lideratge fort amb governar sol i sense comptar amb ningú més que ell mateix. Sort n’ha tingut aquest Govern que ha comptat amb la crossa de Junts, que li ha donat suport en tot a canvi de res: ordenances, pressupostos, pròrroga dels autobusos i de la neteja, licitació de la mesquita i la darrera: l’increment abusiu de taxes a les escoles bressol. A Lleida, hem patit un primer any d’un alcalde que es ventava, que parlava molt amb els veïns, però que, a l’hora de la veritat, s’ha demostrat que no és així. Ha escoltat, alcalde, els comerciants que li reclamen que impulsi amb celeritat el pla de l’estació? Ha escoltat els veïns dels Magraners que no volen un crematori privat al seu barri?Des d’Esquerra Republicana demanem a l’alcalde que es posi a treballar en 5 eixos. Li demanem que no hi hagi cap persona dormint al carrer ni cap família sense aigua, en cap racó de la nostra ciutat. Li demanem que els comerciants de Lleida tinguin la seguretat que el Pla de l’Estació avança. Li demanem un impuls definitiu a la industrialització de Lleida i tirar endavant Torreblanca. Li demanem una aposta clara i decidida per la Fira de Lleida. I li demanem un cop de volant ferm cap a l’esquerra, sensibilitat davant l’increment de desigualtats i una ciutat amb uns serveis públics robustos. Desitgem que l’any vinent es deixi d’anuncis i passejades i vingui amb els deures fets. Lleida mereix tenir dret al futur.