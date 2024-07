Els Blocs La Pau reclamen atenció

Creat: Actualitzat:

Com a cap de l’oposició a la Paeria em veig en l’obligació de denunciar la situació alarmant en què es troben els Blocs La Pau de Pardinyes, una de les zones més degradades de la nostra ciutat. Aquesta situació no és nova; fa dècades que els veïns d’aquesta zona lluiten contra l’abandonament institucional i la manca d’inversions que han portat aquests edificis a un estat lamentable.Entre els anys 50 fins ben entrats els 70 es va construir el “Grupo La Paz”, també conegut com els Blocs La Pau. Aquest conjunt residencial, situat a l’eixample de Lleida, tocant al riu Segre, compta actualment amb una superfície construïda d’uns 5.932 metres quadrats, amb 5 edificis plurifamiliars que alberguen 130 habitatges i 4 locals comercials.Els materials de construcció utilitzats als anys 60 no eren de la mateixa qualitat que els actuals, i això, sumat a la manca d’inversions per part del govern local, ha provocat una degradació significativa de les instal·lacions. Façanes deteriorades, portals i accessos sense elements de seguretat i accessibilitat, zones comunes com jardins i àrees de jocs totalment abandonats, il·luminació deficient i contenidors d’escombraries mal ubicats que generen problemes d’insalubritat són només alguns dels problemes que afecten els Blocs La Pau. A més, dels greus problemes de seguretat, incivisme, insalubritat i tràfic de drogues.Els veïns d’aquesta zona han estat testimonis de la degradació progressiva dels seus habitatges, mentre que el govern de la Paeria, governi qui governi, ha mirat cap a una altra banda. Això ha provocat que moltes famílies hagin decidit canviar de residència, desesperades per la manca de solucions. No podem permetre que una part tan important de la nostra ciutat continuï en aquest estat.Per aquest motiu, el grup municipal popular vam presentar una moció al Ple de l’Ajuntament de Lleida el mes passat on instem el govern de la Paeria a actuar de forma immediata. El meu compromís amb els barris i, per extensió, a tota Lleida és ferm i consistent. Vull recuperar Lleida i els Blocs La Pau en són un exemple. La moció posa èmfasi en les necessitats dels veïns i, per això, sol·licitem l’elaboració d’un informe diagnòstic per identificar les deficiències específiques de les àrees comunes dels Blocs La Pau, així com un pla d’acció detallat i pressupostat per millorar i dignificar aquestes instal·lacions. També demanem que es millori la il·luminació i la seguretat, i que s’estudiïn millores en la gestió de residus d’escombraries.La revitalització dels Blocs La Pau no és només una qüestió de justícia social, sinó també de sostenibilitat urbana. A Lleida no es pot permetre que hi hagi zones en condicions tan deplorables com les que ens ocupen. Hem de treballar per integrar i millorar aquestes àrees, assegurant que tots els veïns tinguin accés a una bona qualitat de vida, per això paguem impostos!El govern de la Paeria ha de deixar de banda els projectes faraònics i centrar-se en les necessitats reals del teixit veïnal i comercial. No podem continuar invertint en noves construccions i infraestructures mentre els edificis existents es deterioren. Els Blocs La Pau necessiten una intervenció urgent, i els seus veïns mereixen una resposta urgent, extraordinària i immediata.A més, proposo que reforcem la participació ciutadana en la presa de decisions que afecten els Blocs La Pau. És essencial promoure espais de diàleg amb els veïns, les comunitats de propietaris i el teixit associatiu de Pardinyes. Només així podrem garantir que les solucions adoptades responen a les necessitats reals del barri.La situació actual dels Blocs La Pau és insostenible i el govern de la Paeria ha de prendre responsabilitats. Els veïns mereixen viure en condicions dignes i segures i és el nostre deure garantir-ho. Després de ser escoltats i d’aprovar-se la nostra moció per unanimitat, insto de nou el govern a actuar amb celeritat i a posar en marxa les mesures necessàries per revitalitzar aquesta zona de la ciutat. Aquesta és la Lleida Implicada que defenso!Els Blocs La Pau són un reflex de la mala gestió dels diferents governs de la Paeria. Hem de posar fi a aquesta situació i treballar junts per garantir una ciutat segura per a tots els seus habitants. Els veïns dels Blocs La Pau han patit prou; és hora que el govern actuï amb responsabilitat i compromís per millorar les seves condicions de vida. Lleida no pot permetre’s continuar ignorant les necessitats de la seva població. És hora de passar de les paraules als fets i demostrar que realment ens importa el benestar de tots els veïns.