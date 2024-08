Un tresor sense explotar

Creat: Actualitzat:

Lleida ha experimentat en els darrers anys una important transformació econòmica i social. Tenim diversos reptes i amenaces, exclusius i diferents d’altres territoris, que cal que posem sobre la taula amb urgència. El progrés econòmic i empresarial futur de Lleida està molt condicionat per la millora d’infraestructures fonamentals, com són els polígons industrials, en concret el de Torreblanca-Quatre Pilans. Aquest és un projecte que cal entomar al més aviat possible, com un element clau per a la industrialització de Lleida i el creixement del teixit empresarial del nostre territori. No ens podem permetre tenir la construcció del polígon Torreblanca-Quatre Pilans en espera, perquè ens està fent quedar enrere en desenvolupament empresarial i econòmic, capacitat d’atracció d’inversions, creació de llocs de treball i retenció del talent. Tenir aquest tema aturat és una bona mostra de la necessitat de la simplificació administrativa que continuem reclamant des del teixit empresarial. L’excés de burocràcia ens frena, com també frena moltes possibilitats que farien que les nostres empreses fossin més grans, més competitives, viables i productives. A tots ens beneficia que funcionin molt bé si volem mantenir i millorar l’estat del benestar dels nostres ciutadans i ciutadanes, progressant també socialment i econòmicament com a territori, i en aquest sentit el desenvolupament del polígon és, sens dubte, un tema clau.Per ser un territori més competitiu, generar ocupació i riquesa i contribuir al benestar de la província, les empreses han de créixer en dimensió. Aquest polígon pot contribuir a la creació d’un fort múscul industrial, amb un nou model d’empreses que generin nova activitat econòmica, a l’alçada de les expectatives que tenen molts dels graduats que surten de la Universitat de Lleida i altres centres de formació buscant feina a la seva terra. Hem de retenir el talent, oferint llocs de feina qualificats i posicionant el territori com un lloc on trobar qualitat de vida i un futur pròsper. I no només ens hem de referir al polígon com un impulsor de l’activitat econòmica, sinó també com un element que pot contribuir a la descarbonització i la sostenibilitat del transport de mercaderies en el nostre territori, sempre que s’impulsi també l’anomenat projecte de l’Estació Intermodal de mercaderies de Torreblanca-Quatre Pilans. El polígon Torreblanca-Quatre Pilans ha de ser una realitat, i només ho podrà ser amb la suma de tots els agents que hi puguin estar directament afectats. La Lleida del present –però també la del futur– necessita el desenvolupament d’aquest polígon industrial, un tresor que posicionarà el territori com a punt estratègic empresarial i econòmic.