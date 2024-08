Descobreix l’essència dels mercats

Creat: Actualitzat:

Aquest estiu us convido a tots i totes a desconnectar de les grans superfícies i a passejar pels mercats municipals, on descobrireu l’essència de les persones que viuen al seu voltant. Els mercats són la màxima expressió del comerç de proximitat. Aquests llocs, concebuts tradicionalment com a punts de trobada i d’intercanvi de mercaderies, han perdurat amb la seva essència tot i els anys d’evolució de la civilització. La seva modernització ha anat lligada a la necessitat d’agrupar els proveïdors de béns en un espai únic que facilités el proveïment als ciutadans. Han arribat als nostres dies amb més o menys esplendor, però amb una característica comuna: l’ambient que es viu en un mercat està marcat per les persones que hi treballen, hi compren i per les que viuen al seu voltant.Als mercats trobem productes frescos i del dia, productes salats o assecats que perduren amb el temps, productes de la terra i del mar, o productes dolços que satisfan els més gormands. Trobem grans parades plenes de colors i altres de minúscules amb productes únics. Trobem diversitat i oferta en un espai únic que ens facilita la compra diària. Però al mercat el que trobem i el que més m’atreu d’ells precisament és l’ambient. És un lloc sense pressa, on la gent va a comprar però també a xerrar i a socialitzar. És un lloc on es respira la confiança amb els veïns i on la paraula comunitat adquireix tota la força. Així doncs, i tal com us he dit tot just començar, l’estiu és una època perfecta per canviar les compres i traslladar-les a un altre lloc que ens aportarà, a més dels productes que necessitem, la satisfacció de l’experiència de compra des d’una altra perspectiva.També us animo que, quan viatgeu, inclogueu la visita als mercats de les poblacions o ciutats que visiteu en els vostres itineraris. Alguns mercats són autèntics llocs turístics com el Mercat de la Boqueria, o en d’altres podem trobar autèntiques joies modernistes com el Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Inclús mercats més humils com el Mercat d’Amposta ens il·luminen amb uns vitralls encantadors. Si estem per la costa, als mercats trobarem els productes frescos del mar per enamorar-nos o, si estem més a l’interior, segur que hi trobarem aquells productes que consumeixen de forma habitual les persones autòctones i que ens sorprenen, ja que són ben diferents dels nostres.No deixeu passar l’oportunitat i entreu als mercats de la vostra ciutat i d’altres, i descobrireu el que realment vol dir qualitat, sostenibilitat i connexió humana.