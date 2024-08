Mossos d’Esquadra i seguretat

Creat: Actualitzat:

El passat més recent fa que puguem pensar, equivocadament, que la policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra– és una mala policia i que defuig de la seva tasca en benefici de l’ostracisme interessat per algunes inèrcies polítiques. La detenció de tres membres del cos de Mossos d’Esquadra, presumptament relacionats amb la fuga d’una persona en recerca i captura, ha ajudat encara més en aquest escarni, que no és nou, i en tot allò que ha desprestigiat aquest cos policial. Doncs bé, no podem atribuir la responsabilitat de l’ocorregut al conjunt de mossos, no seria just, sinó que seria absolutament injust.Cada dia, a tot Catalunya, surten al carrer els efectius de les diferents policies, entre les quals hi ha els milers de membres de la policia de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra. I no dubteu que tots els policies surten amb la vocació de servei públic i amb la voluntat de vetllar per la seguretat de la nostra societat. Això és un fet i una realitat irrefutable.La seguretat és un paràmetre essencial de la nostra societat que es rega amb una alta dosi de confiança i una interrelació societat-serveis públics, que actualment, i no és d’ara, està tocada pel context destructiu que des de molts àmbits polítics s’impulsa i mediatitza sense valorar les conseqüències negatives que pot comportar. Això no treu que si hi ha alguna mala praxi, o mala gestió, no siguin criticables, reprovables moralment i/o penalment, ans al contrari. Per la importància que té la seguretat en el context social i dins dels serveis públics de policia, la gestió ha de ser immaculada i sense distorsions.Avui, però, estem de sort. Aquest canvi polític que hi ha hagut, malgrat que no hagi estat exempt d’intents d’incidir en un trencament, ofereix una nova oportunitat per gestionar correctament aquesta munió de professionals de la seguretat pública. És en el dia a dia, i ja fa molt de temps, que estan demostrant que, contra tot el que vol minar la seva moral amb la voluntat de desactivar la seva eficiència, la professionalitat silenciosa i intel·ligent preval per sobre dels casos aïllats d’aquells que desprestigien la camisa, suada cada dia i no poc, i ho donen tot en benefici de la seguretat i de la societat a la qual es deu el seu servei. Donem tot el nostre suport a tots els professionals de la seguretat, especialment en aquests moments, a tots els efectius del Cos de Mossos d’Esquadra que, malauradament, i una vegada més, els han fet quedar en entredit de forma tan injusta i barroera. És el moment de mirar endavant amb força i convicció.