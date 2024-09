Per la municipalització de la teleassistència

Creat: Actualitzat:

Com sabeu tinc com a prioritat vetllar per la gent gran atenent les seves necessitats i escoltant-los dia a dia. La defensa del dret de les persones d’edat més avançada és clau pel projecte del PP Lleida. La prova és que sempre he prioritzat la creació d’una regidoria pròpia per la gent gran. Un dels serveis essencials que s’ha convertit per la ciutadania cada vegada més indispensable és el que s’anomena com “el botó de l’esperança”. Aquesta eina és fonamental per la tranquil·litat dels usuaris i de les seves famílies que tenen a la seva disposició un equip professional que funciona permanentment i les pot atendre en cas de qualsevol necessitat. Em refereixo al servei de teleassistència. En aquest sentit, sempre he defensat i defenso la municipalització del servei per garantir-ne una gestió més eficaç i de qualitat. Es pot comprovar l’altíssim creixement del servei i l’essencialitat del mateix cada vegada més per totes les persones dependents. A Catalunya es dona servei al voltant de 300 mil usuaris. A Lleida exactament a 6.315 usuaris. A més a la nostra ciutat hi viuen més de 26.000 persones majors de 65 anys, dels quals gairebé 13.000 de més de 75 anys. Aproximadament 6.500 viuen en soledat volguda o no volguda. Així, tota la gent gran mereixen una atenció permanent i digna en tots els àmbits de la vida. Cal tenir en compte que l’esperança de vida va a més, així com el risc de solitud, desprotecció i dependència que pot afectar la gent gran. Per això des del PP Lleida sol·licitem al govern municipal un estudi de la municipalització del servei amb l’objectiu d’aconseguir una major coordinació amb la resta de serveis adreçats a la gent gran amb la finalitat d’aprofitar els recursos econòmics i humans i garantir una millor assistència. Ho vaig sol·licitar al 2023 i ara insisteixo. Asseguro que el govern no està vetllant prou per una gestió adequada del servei, ja que no avança en el projecte per a la municipalització, no ha fet cap revisió de les condicions en què s’està desenvolupant, ni vetlla per unes millors condicions laborals del personal, ni per un major control de la gestió econòmica i per l’avaluació de qualitat del servei per part dels usuaris i les seves famílies.L’objectiu és que les persones grans puguin viure als seus domicilis amb qualitat, suport i dignitat. Per això sol·licitem al govern que ofereixi un suport especial a totes aquelles persones grans amb l’objectiu de garantir una vida digna. Em consta que representants del servei de teleassistència de Catalunya s’han reunit amb diferents grups polítics per aconseguir la municipalització del servei i tots ens vam comprometre per la importància del mateix, a incloure-ho al nostre programa electoral. No obstant, fins a la data el compromís no s’ha complert pels qui governen. El meu compromís segueix ferm. La millora de la qualitat del servei i de les condicions dels treballadors és essencial per garantir una atenció adequada en el servei de teleassistència. No és lògic que aquest servei es presti als usuaris de Lleida des de Girona o Barcelona quan es podria fer directament des de la nostra ciutat. Que permetria major proximitat, eficiència i coneixement dels assumptes. Això també és defensar la capitalitat de Lleida. Tenir cura d’una gestió adequada del servei és clau per assegurar que les necessitats dels usuaris es cobreixin de forma adequada i es coordinin millor amb altres serveis similars. I és que no es pot tolerar que es mercadegi amb els drets de la salut com ja passa amb el pàrquing de l’Arnau que fa anys que en reivindico la gratuïtat o un preu low-cost per a usuaris malalts o treballadors. Vull agrair la professionalitat del personal del servei que treballen amb una sensibilitat, passió i vocació cap al col·lectiu de la gent gran. Avui són ells, demà serem nosaltres.