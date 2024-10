Capital de la cultura popular

Creat: Actualitzat:

“La ciutat creu que fora d’ella no hi ha més que paisatge, patates i llet; ignoren que també existeix una cultura noble, antiquíssima i insubornable”. Aquesta cita, pronunciada per Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, un dels pares del nacionalisme gallec, sintetitza de forma molt clara el poder de la cultura popular per construir societats, ciutats i imaginaris col·lectius.Aquesta tardor, a la ciutat de Lleida, es respira identitat i cultura popular. Tot just han acabat les Festes de la Tardor on ja podem dir que vam viure una fita històrica a la plaça de la Paeria. I és que els Castellers de Lleida van completar el primer 7d8 de la seva història! No hi podria haver una millor manera de celebrar la Diada de Sant Miquel, no en tenim cap dubte. Una dosi d’energia per a l’actuació d’aquest cap de setmana al XXIX Concurs de Castells, que se celebra a Tarragona. El #SetembreBordeus ha començat fort però és que l’octubre pinta encara millor per a la colla, que porta el nom de Lleida fins al punt més alt.Durant aquest darrer any ens hem reunit amb moltes de les entitats que treballen perquè Lleida sigui una ciutat referent en cultura i, sobretot, en cultura popular. Entitats que, a més, fa anys que treballen i que compten amb una xarxa de persones que any rere any empenyen per muntar diades, jornades i actes que posen Lleida al mapa.També en vam parlar dilluns 23 de setembre a Les trobades del Termo de l’Ateneu Popular de Ponent, una iniciativa nova per compartir cafè i debat al voltant de les festes, la cultura popular i les tradicions; de la necessitat d’adaptar les tradicions des del debat i des de la base, a cop d’anys i de propostes; de donar el valor a les entitats que dediquen el seu temps, recursos, des del voluntariat a mantenir i preservar la cultura popular autoorganitzada, de la necessitat de no confondre les festes amb els festivals i superar-ne la mercantilització que es vol imposar des de la institució, unes institucions que han de ser facilitadores i acompanyadores en lloc de ser els principals responsables de problemes i entrebancs.Un bon exemple de la força de la millor cultura popular és avui dissabte, 5 d’octubre, dia en què Lleida es converteix en la capital dels Balls de Bastons de Catalunya d’aquest 2024. La nostra ciutat acull la celebració de la 49a Trobada Nacional de Bastons, fet que significa que Lleida acollirà més de 80 colles de bastons d’arreu del país. Una trobada nacional organitzada per la colla Bastoners Pla de l’Aigua, que aquest any han celebrat els 15 anys de trajectòria.Amb ells ens vam reunir el passat mes de juny i ja ens van parlar amb il·lusió i molta emoció d’aquesta trobada, cosa que demostra que porten mesos treballant perquè surti bé i sigui tot un èxit. Els Bastoners del Pla de l’Aigua està formada per mig centenar de socis i també compta amb una colla infantil –per garantir el trasllat del ball i la tradició a futures generacions– i també amb una colla universitària –per fomentar l’arrelament de joves d’arreu de Catalunya a la nostra ciutat.Deia Montserrat Roig que “la cultura és l’opció política més revolucionària a llarg termini”, i no hi podríem estar més d’acord. És per això que des d’Esquerra Republicana hem treballat i treballarem –sempre i sense descans– perquè la cultura sigui un dels pilars de les accions del Govern de la Paeria, però també a la Generalitat, una pota fonamental perquè les entitats tinguin recursos, pressupost i el suport institucional que es mereixen.Avui, dissabte 5 d’octubre, gaudirem d’una jornada plena d’activitats i cultura popular, amb la trobada nacional de colles bastoneres, però demà continuarem reivindicant la importància de donar suport a aquest patrimoni nostre, aquesta cultura noble antiquíssima i insubornable, aquesta opció política més revolucionària que existeix.