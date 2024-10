Creat: Actualitzat:

La salut mental està a l’ordre del dia. Des de les societats científiques, teixit associatiu i mitjans de comunicació s’ha aconseguit augmentar en els darrers anys la visibilitat i la necessitat d’atenció i cura. L’atenció a la salut mental és un dret universal i un repte actual i futur.Qualsevol persona pot patir una malaltia mental. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una de cada quatre persones experimentarà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida.Els trastorns mentals han deixat de ser invisibles a la nostra societat. Els trastorns de major prevalença en l’edat adulta són la depressió i l’ansietat. En la població jove s’ha observat un augment dels trastorns de la conducta alimentària, les autolesions i les addiccions. Sabem que els problemes de salut mental poden ocasionar dificultats en el desenvolupament personal i social, així com quadres greus i incapacitants. Sabem també que milloren la majoria dels problemes de salut mental, però que de vegades és necessari activar mecanismes d’ajuda sanitaris i socials. És important també tenir present que, en ocasions, les persones amb trastorn mental queden aïllades, invisibilitzades o menystingudes, ja que l’estigma continua present, i es deu a la desinformació, als estereotips o a una visió limitada dels problemes de salut mental, dels drets i la capacitat de la persona en la presa de decisions sobre la seva salut.

La discriminació ha de combatre’s des de la sensibilització i la divulgació dels problemes de salut mental, amb el desenvolupament de programes d’atenció de qualitat basats en l’evidència científica, de recerca, formació, inclusió sociolaboral i comunitaris, entre d’altres, que acompanyin les persones ateses i les seves famílies.Des de l’any 1992 la Federació Mundial de la Salut Mental va promoure el 10 d’octubre com el dia Mundial de la Salut Mental i des de llavors és un dia que celebrem i sobretot les entitats i centres que atenem persones amb trastorn mental fem activitats per tal de donar visibilitat a aquest dia. Uns dels actes principals d’aquest dia serà la lectura del Manifest del Dia Mundial de la Salut Mental, enguany amb el lema És l’hora de prioritzar la salut mental a la feina.

L’objectiu d’aquest lema amaga una doble reivindicació. Per una part, visibilitzar i reclamar el treball digne, com un factor intrínsecament vinculat a la salut mental que possibilita i promou la recuperació de les persones amb problemes de salut mental, en tant que implica el desenvolupament d’un rol en la societat i permet el desenvolupament d’un projecte de vida autònoma. Per una altra part, el treball ha de construir-se, en tots els casos, des d’una perspectiva de drets i allunyar-se el màxim possible de les condicions precàries i de la discriminació, que generen sofriment. Són l’origen de bona part dels problemes de salut mental i afecten especialment col·lectius vulnerables.