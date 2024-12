Qui som l’Associació de Directius de l’Educació de les Terres de Lleida?

Creat: Actualitzat:

Des de ja fa molts cursos, a Lleida ciutat tenim una forta i llarga tradició de treball cooperatiu entre les directores i directors de centres educatius públics. Aquest treball ha esdevingut, any rere any, un suport i reforç positiu a la nostra tasca, amb l’objectiu de millorar la gestió directiva en el marc de la millora de la qualitat del Sistema Educatiu. Per aquest motiu, fa cinc anys vam decidir fer un pas endavant i constituir una Associació legalment definida per vehicular els nostres esforços. Així doncs, els principals objectius de l’Associació són: 1. Facilitar un marc on reflexionar sobre tots els aspectes relacionats amb la funció directiva.2. Crear una xarxa de professionals que exerceixen o han exercit la direcció per tal de donar-se suport en aspectes relacionats en la pràctica diària de la nostra professió.3. Oferir propostes a l’administració que puguin millorar la gestió educativa.4. Realitzar jornades i activitats de formació sobre temàtiques relacionades amb el desenvolupament de la funció directiva.5. Millorar la gestió directiva dels centre educatius com a objectiu de millora de la qualitat de l’ensenyament públic. I per aconseguir totes les seves finalitats, l’Associació realitza les principals activitats següents:1. Trobades periòdiques entre els seus membres per fer seguiment del curs lectiu.2. Mantenir un contacte continuat per poder resoldre i donar suport en aquelles qüestions que es vagin plantejant en l’exercici de la nostra activitat professional.3. Promoure jornades temàtiques de les direccions dels diferents àmbits educatius.4. Impulsar activitats de formació específica. Aquesta declaració d’intencions, amb constància i voluntat proactiva i positiva, ha anat calant entre les diferents direccions del territori i a hores d’ara aixopluguem unes 60 persones directores, amb la qual cosa podem testimoniar que formem un bon altaveu de la situació educativa a les nostres contrades i que podem actuar d’autoritzats i variats interlocutors en tots aquells temes que tinguin a veure amb qüestions educatives. I variats en una doble vessant: primerament, pel fet d’incloure tot tipus de centres públics amb diferents sensibilitats (primària, secundària, formació professional, escoles oficials d’idiomes, ZERs, instituts escola, centre d’educació especial o de formació d’adults) i segonament, pel fet d’incloure centres de territoris molt diversos, des de Lleida ciutat fins Esterri d’Àneu o La Seu d’Urgell. I el més important, sense cap motivació partidista, ni ideològica, ni interessada...Simplement amb la valuosa voluntat col·lectiva d’un grup de direccions al servei de l’Educació de Lleida, de millorar l’Educació que oferim als estudiants i de retruc la millora de la qualitat del Sistema Educatiu Català.