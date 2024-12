Un marc criminalment màgic

Publicat per M.M. NOVAU Verificat per Creat: Actualitzat:

Barrejar gèneres com el thriller policíac i el realisme màgic pot suposar una aposta arriscada, però aquesta cocreació australiana de Marcia Gardner (Stingers, Prisión Wentworth) i John Ridley (12 años de esclavitud, American Crime) per a la BBC One supera l’aprovat amb una trama que, més que per la seua originalitat, destaca per l’encant de l’escenografia.

Ambientada als Alps d’Austràlia, una exuberant zona que històricament ha passat molt desapercebuda per a la ficció audiovisual, la història segueix l’agent Andrea Whitford (Leah Purcell) en el trasllat a la localitat de Brokenridge amb la seua parella, Helen (Sara Wiseman), i la seua filla adolescent, Kirra (Pez Warner), per substituir Sam Dyson (Ian McElhinney) en el càrrec com a sergent.

Plataforma: Movistar Plus+.Creació: Marcia Gardner, John Ridley.Repartiment: Leah Purcell, Ian McElhinney, Sara Wiseman.

L’idíl·lic paisatge on arriben, compost de majestuoses muntanyes, valls, rius i rierols, es veu escatxigat per la desaparició de diverses persones amb la proliferació d’altres tants cadàvers. Mentre que Withford ho considera un patró, Dyson ho titlla d’“un fet de la vida”. Mentre que altres xous de l’estil estirarien els diàlegs per allargar el metratge, aquí el suspens i la tensió es veuen empesos per la compactació del guió, firmat per Beck Cole (Deadloch, We Are Still Here).

Però anar al gra també té un cost: sacrificar l’aprofundiment en els personatges que podrien haver donat molt més joc, com és el cas de l’aborigen Gladys Cooper (Trisha Morton-Thomas), nexe entre el passat urbanita de Whitford i la màgia que amaga el seu nou entorn forestal, i jugar la carta de fer sostenir tota la intricada trama a l’esquena de la protagonista.

Encara que poques crítiques poden fer-se a la interpretació de Purcell (La leyenda de Molly Johnson, Redfern Now), si per alguna cosa derrapa el resultat final del xou és perquè molts dels caps que es van deixant solts mai arriben a lligar-se. Així doncs, aquells espectadors que es diverteixin provant d’esbrinar la identitat del criminal abans del final de la cinta, hauran de deixar enrere el sentit estricte de la lògica per fer un exercici més aviat d’imaginació.

Personatges com Damien (Henry Nixon), un exprofessor que afirma tenir poders psíquics, en són un exemple. Aquest és, efectivament, el preu de conjugar el realisme màgic amb el thriller d’investigació: l’ecosistema en el qual es desenvolupen els crims acaba convertint-se en el veritable protagonista de la funció.