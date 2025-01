Creat: Actualitzat:

Portem una setmana al nou any, i a mi encara em costa assumir que estem al 2025 i que, per tant, ja fa 25 anys que vam arribar a l’any 2000. No els ha passat ràpid? A mi molt. De fet, l’altre dia que estava de guàrdia vaig visitar una persona que havia nascut al 2008 i vaig pensar que s’havien equivocat i que seria de Pediatria, però no, ja tenia 16 anys. Aquesta persona va venir a les 04:45 de la matinada perquè des de feia 3 hores tenia dolor abdominal. Volia realitzar-se de forma urgent un estudi complet perquè no podia esperar més. Volia una resposta immediata. Sense febre, sense vòmits, sense diarrea, sense haver-se pres ni una infusió. Davant la meva cara de sorpresa, el seu pare, que l’acompanyava, va confirmar el motiu de la visita. Ell no podia acompanyar-la en un altre moment. Res passa perquè sí. És difícil fer educació sanitària a les 5 de la matinada en un servei d’Urgències Hospitalari amb molta pressió assistencial per l’epidèmia de la grip. Però ho hem de fer. Ens hi va la supervivència dels nostres serveis de salut. A vegades costa fer entendre que moltes molèsties es resolen soles o amb remeis casolans, i que per sort, la majoria no impliquen càncer. Però no tenim temps per comprovar-ho. I molt menys si aquesta observació s’ha de fer a domicili i sota la supervisió d’un adult. No podem dedicar unes hores o un dia a valorar l’evolució del que ens passa perquè sempre tenim alguna cosa a fer. Estem acostumats a tenir una resposta ràpida per a tot. Som la generació de la immediatesa. Necessitem botigues obertes cada dia, el màxim d’hores. Ho vull, ho tinc. I si no ho puc anar buscar, puc contractar algú a través d’una app perquè m’ho porti a casa. Perquè això no requereix organització ni planificació. Ni pensar en la necessitat ni en el que implica. La majoria de pàgines webs han habilitat serveis de xats amb respostes les 24 hores, perquè no podem esperar una solució a un problema que pot trigar unes 24 o 48 hores si és un cap de setmana. Realment necessitem una resposta immediata per a tot? Potser per a l’únic que la necessitem és per a temes de salut, però si saturem el sistema de consultes demorables, acabarem amb l’única resposta immediata que necessitem, la que pot salvar vides.