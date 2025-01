Més inversió en seguretat

Creat: Actualitzat:

El govern municipal del PSC-Units a l’Ajuntament de Lleida acabem de presentar la proposta de pressupostos per al 2025. Hem plantejat uns comptes de 232 milions d’euros, un 6% més respecte a l’any anterior, i que prioritzen el manteniment de la ciutat, la seguretat, la millora dels equipaments esportius i polítiques per facilitar l’accés a l’habitatge assequible. Els pressupostos, que se sotmetran a votació del ple el pròxim dia 10 de gener, també contemplen inversions en la renovació urbana, el civisme, la sostenibilitat, la inclusió social, la millora de l’accessibilitat i l’impuls del català. Alhora, segueixen apostant per grans projectes que requereixen d’una inversió i d’un acompanyament any a any, com el nou districte al voltant del Pla de l’Estació, l’impuls a Fira de Lleida, l’ampliació del sòl industrial i la revalorització del patrimoni. Hem de posar en valor la predisposició del grup municipal de Junts per treballar de manera conjunta i sumar esforços per avançar en la transformació de la ciutat, des del PSC sempre hem cregut en la força dels pactes per arribar a assolir fites en benefici de Lleida i dels seus ciutadans i ciutadanes.L’increment de les partides és significatiu especialment en matèria d’agenda urbana, amb un 18% més d’inversions; la seguretat, amb un 10% més i en esports, amb un 56% més. A més, és un projecte de pressupost que té en compte aproximadament el 60% de les propostes que han presentat altres grups municipals a l’oposició. Gràcies a la inversió que portem fent des de l’entrada al govern municipal, ja hem superat la xifra de tenir 250 efectius disponibles que ens vam marcar i els comptes preveuen la incorporació de 20 nous agents.El pressupost que proposem també preveu, dins del procés de diàleg competitiu per introduir les noves tecnologies, instal·lar més càmeres de seguretat. Estem avançant, també, en un nou Pacte per al Civisme i en la modificació de les ordenances municipals que inclogui un nou quadre de sancions. I de cara al 2025, farem un pas de gegant en millorar la il·luminació de Lleida, culminant la renovació de fins a 15.000 punts de llum, amb una inversió de fins a 8,6 milions d’euros. I finalment, pel que fa al reforç de la seguretat al Centre Històric, li hem de dir al senyor Palau que ja està en marxa. El passat mes de setembre vam obrir el centre operatiu de la Guàrdia Urbana al barri, després d’haver-ho fet també a la Mariola. Al govern municipal del PSC-Units ens importa i molt una qüestió tan cabdal com és la seguretat. Una societat més segura és una societat més lliure. No ens en cansem, de repetir-ho. Ho tenim molt clar però també tenim present que per aconseguir la transformació de Lleida no es fa ni cridant més ni posant unes línies vermelles que només s’usen com a pretext i que, en el fons, amaguen la falta de voluntat real per arribar a acords i seguir construint la nostra ciutat.