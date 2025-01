E un nau an

Creat: Actualitzat:

Que passen es ans! Auem començat un nau an e de ben segur damb boni propòsits. Despús d’auer-mos desirat uns boni aninòs calerà sajar de que sigue atau. An darrèr an seguim aguest rituau. Eth nau an encara ei ua huelha en blanc que s’anarà aumplint pòc a pòc, pr’amor que non sabem que mos i demore en aguest futur que viem de començar.Eth propòsit a d’èster entà milhorar era nòsta vida. Ei un moment que pòt servir entà coneisher-mos milhor, de reflexion, d’avaloracion, etc, eth simple hèt de pensar-i ja mos produsís ues emocions positiues en moment de planificar-les, quan les amiaram a tèrme e quines condicions seràn es mès avientes, en hèt de reflexionr-i ja i a un desvolopament personau, saber en cada instant qu’auem de besonh tà auançar, que mos hèsque sénter ben. Mès tanben ei vertat que cau plantejar objectius que siguen accessibles pr’amor que senon ei quan mos descoratjam e ac deisham estar.Ath delà i son es sòmis, que non ei cap çò de madeish, pr’amor que podem deishar volar era imaginacion e era fantasia mès enlà des paraules que i èm mès abituats. Soniar ei saludable e arren pòt empedir que sigue ua realitat manifèsta. Entath nòste petit país auríem de soniar que se hèsquen realitat petiti passi deth dia a dia, tà poder gaudir d’un lòc que se merite èster reconeishut en toti es encastres. Garantir era sua libertat e autonomia, fidèu as sòns privilègis, en definitiua era sua singularitat territoriau damb eth sòn sistèma e règim politic e administratiu tà gestionar es interèssi pròpris. Refortilhament, sustot, dera sua lengua aquiu a on eth sòn emplec sigue dificultós. Desiri que non se quede en un sòmi!!!