Per què fracassen els equips?

Moltes vegades ens hem preguntat per què no assolim els nostres objectius com a equip. Primer desengranarem quins són els preceptes de qualsevol bon equip. No és el mateix un grup, que un equip. La primera gran diferència és el propòsit i els objectius: els dos factors més determinants d’un equip són que implica interdependència entre els membres i un objectiu compartit i està cohesionat amb objectius comuns. Això gairebé sempre és estrany de veure en les empreses amb organitzacions piramidals amb estructures rígides i jeràrquiques, amb una segmentació de departaments.De vegades, optar per un grup de treball pot ser beneficiós en situacions on els objectius individuals són la prioritat i la interdependència no necessita ser alta. Per exemple, en treballs operatius, en vendes individuals, etc. D’altra banda, els equips de treball són molt necessaris en situacions en les quals l’objectiu comú i la col·laboració són crítics. Per exemple, projectes complexos d’innovació, investigació o desenvolupament de productes.La segona gran diferència està a l’àrea dels rols. En els grups, estan definits tant els rols com les responsabilitats, però són independents de la resta de rols, mentre que, als equips, els rols són interdependents i col·laboratius.La tercera gran diferència és la comunicació. Mentre en els grups és menys freqüent i formal, als equips és constant i fluida.La quarta dimensió és la col·laboració: mentre que en els grups la col·laboració és esporàdica i no fonamental, als equips, tanmateix, la col·laboració és activa i clau.Però, anant un pas més enllà, què diferencien els equips que no aconsegueixen aconseguir els seus objectius, dels equips d’alt rendiment?Un equip d’alt acompliment és aquell que comparteix les conviccions, passions, actituds, pensaments guanyadors, un lideratge efectiu i transformacional, així com una capacitat d’adaptació, i una gran resiliència, abraçant el fracàs i l’error com un trampolí cap a la millora disruptiva, sense temors, ni pors, enfocats en l’objectiu comú i desafiador mitjançant la innovació i pensament crític com a eines de l’excel·lència. És fonamental l’alineació dels valors, visió, missió i passions dels equips amb l’empresa i el seu consell d’administració com un ecosistema harmònic i sostenible en el temps. Està preparada la teua empresa per assumir aquest repte i apujar el nivell?