Aportacions i propostes per una Lleida més neta

Creat: Actualitzat:

Lleida l’any 2006 tenia 125.000 habitants. L’any 2006 es va iniciar un contracte de neteja i de recollida de residus que ha continuat vigent fins a data d’avui fruit de modificacions i ampliacions, l’última la del 2018 que va ser per 4 anys –per deixar lligat i ben lligat tot un mandat– i la del 2024 que pot allargar-se fins al seu límit legal a 16 de març del 2026.

Vint anys de contracte, en una Lleida que ha crescut més d’un 20% de superfície urbana i que ha acollit més de 20.000 habitants nous, en un món on la sostenibilitat, el reciclatge i la millora de l’espai públic són la principal assignatura a resoldre de les agendes urbanes de les ciutats mitjanes. Fa temps que alertem que el contracte ha quedat obsolet, superat, desfasat i insuficient, que li ha faltat inversió i control, i que bona part de la sensació de decadència que viu Lleida és per la manca de neteja viària.

Després d’anys amb un contracte obsolet i insuficient, tenim l’oportunitat de redreçar aquesta situació amb un nou contracte que hauria de marcar un abans i un després en la gestió dels residus i la neteja viària. I per fer-ho ens hem mirat amb molt detall la nova proposta, fent més de trenta esmenes i aportacions.

Demanem major control. A un contracte que ens costarà més de 26 milions d’euros l’any i que suposa més d’un 10% del total del pressupost municipal li cal un seguiment i control exhaustiu i rigorós i aquest s’ha de fer sense cedir-lo a un tercer a través d’un altre contracte. Volem un control exercit amb mitjans propis, que permeti seguiment, inspecció i transparència en la gestió.

Hem de garantir un servei de qualitat. Cal que les possibles empreses licitadores prioritzin la feina ben feta per sobre de les reduccions de preu. Estem massa acostumats que darrere d’un preu baix s’hi amaga una pretensió a tenir un màxim benefici i a moltíssims litigis a futur. Proposem que la valoració del preu tingui el mínim pes possible en la selecció.

Sucs i Raimat han de decidir quin model de recollida volen. Les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) són entitats locals amb sobirania i govern propi, recursos i competències, i són elles que han de proposar quin és el millor model de recollida pels seus habitants i fer-ho des de la lleialtat institucional i els principis de cooperació municipal.

Incorporem un paquet de millores tècniques. Aquest nou contracte ha de garantir una neteja adaptada a la Lleida del present i del futur. Per això, hem presentat propostes que van més enllà del simple canvi de contractista i que posen l’accent en la qualitat del servei, com eliminar barreres arquitectòniques en l’accés als contenidors per facilitar l’ús a persones amb mobilitat reduïda, la millora de l’escombrada mecànica, incloure el mobiliari urbà en la neteja amb aigua a pressió, el canvi de papereres amb tres fraccions de reciclatge especialment en parcs i jardins o l’increment de la neteja exterior dels contenidors. Més enllà de les millores, hem fet dos aportacions: un contracte que ens costarà 12 M€ més que l’actual, com el pagarem? Estem massa acostumats a tenir un govern que es basa en anuncis i promeses, però que la realitat va per una altra banda. No volem haver de lamentar una pujada desmesurada d’impostos i taxes o una retallada de serveis. Per això, hem demanat que s’incorpori a l’expedient administratiu un informe econòmic de previsió de la suficiència de la taxa de la brossa i sobre el nivell impositiu actual per cobrir l’increment. Ens preocupa que el model de recollida de residus basat en contenidors tancats (els de resta i orgànica) no funcioni prou bé com per assolir els objectius imposats per la legislació vigent. Per això hem demanat al govern que s’incorpori al contracte les previsions d’assoliment de recollida selectiva i que s’introdueixin mesures de correcció del model si no s’assoleixen els nivells exigits. Ara és el moment d’aconseguir un contracte que realment funcioni i que no es limiti a ser una renovació maquillada del model anterior. Des d’ERC vetllarem perquè sigui una eina real de transformació, perquè la ciutat no només estigui més neta, sinó que tingui una gestió dels residus moderna, sostenible i eficient.