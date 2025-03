Llocs per ser-hi

Creat: Actualitzat:

Després de 4 dies de bogeria el Mobile World Congress i el 4YFN tanquen una edició de rècord amb més de 100.000 assistents on les empreses i start-ups del territori també han tingut una presència i participació sense precedents. Start-ups lleidatanes com Nema Health, FastFest, UniScool, Remote and Talent o MCSystems hi han participat com a expositors, i empreses consolidades com Lleida.net, Group Saltó o Invelon també hi han tingut una presència destacada. Altres com Vegga Digital o Food for Joe (Josep Casas és un dels impulsors de la primera associació de start-ups lleidatanes: Ponent Tech) han participat com a ponents en nombroses xerrades. Assistència notable de les grans corporates agroalimentàries nascudes al nostre territori i d’organitzacions empresarials i de l’administració pública.

Permeti el lector la vanitat de comentar que és la primera vegada que el que escriu perd el compte de tots els emprenedors, empreses, inversors i institucions de Lleida que han assistit al MWC. A més d’una gran notícia, és una prova que al territori hem pujat al carro d’una economia basada en la tecnologia que té en la innovació i en l’emprenedoria dos dels seus catalitzadors més potents.

I què fa que el Mobile World Congress sigui “the place to be”, inclús per a les empreses del nostre territori? Primer de tot és un esdeveniment reputacional. Ser-hi és una finestra al món per mostrar que s’està en primera línia tecnològica. En segon lloc, és un esdeveniment relacional on “tothom” hi és. Si vols actualitzar contactes o tancar cites, el MWC i el 4YFN són un autèntic frenesí. Anar de reunió en reunió, de hall en hall i parar trobant “ganxos” és el pa de cada dia a partir de la segona o tercera vegada que s’hi assisteix. Per últim, és un esdeveniment de descoberta, on entre els milers de possibilitats, sempre es descobreix una tecnologia o una solució que inspira.

Dins del MWC hi ha el 4YFN, la part del certamen destinada a les start-ups. Per una banda centenars de milions d’euros calents per invertir; per l’altra, centenars de start-ups que tenen la seva finestra d’exposició. Poques rondes de finançament es tanquen aquí. Però és el punt on tothom hi és, tothom s’actualitza i arrenca noves connexions. I com a mostra, un botó: UnisCool, start-up lleidatana, ha sigut la subcampiona en el concurs de start-ups dels Premis Emprende XXI, amb més de 1.000 candidatures presentades.

Molts emprenedors, empresaris, perfils c-level o inversors que llegeixin aquest article poden considerar que tot el que s’explica aquí no va amb el seu negoci o amb la seva tesi d’inversió. I és comprensible. Tot aquest món és complex, té una corba d’aprenentatge considerable i porta associada una nomenclatura i una gestió del risc 100% anglosaxona. Des de la iniciativa Link Up ens hem proposat apropar aquest món al nostre territori i fer divulgació perquè tothom pugui trobar-hi oportunitats. Des de l’acompanyament a l’emprenedor fins a la inversió, passant per contribuir que les empreses tinguin més fàcil fer possible la innovació.

El Link Up Fest és un esdeveniment ideal per tenir un primer contacte, aprendre i establir connexions al voltant de l’ecosistema econòmic teixit amb els actors que impulsen l’emprenedoria, la innovació empresarial i la inversió en capital risc (VC). No hi ha precedents d’un esdeveniment així a casa nostra, així que, estimat lector, si aquesta “nova” economia li resulta atractiva o ja n’és un actor, aprofiti l’oportunitat. El 2 i 3 d’abril Lleida serà “the place to be”.