Registre per agrans tenidors

El passat 27 de febrer va entrar en vigor el Reial Decret 2/25 de la Generalitat de Catalunya, de 25 de febrer, mitjançant el qual s’adopten mesures urgents en matèria d’habitatge i urbanisme. Aquest preveu la creació d’un Registre Públic de Grans Tenidors, la creació del qual i funcionament es relega a un posterior desenvolupament reglamentari.

A Catalunya es consideren grans tenidors les persones físiques o jurídiques titulars de 5 o més immobles d’ús residencial ubicats en zones de mercat d’habitatge qualificades com a tensionades.

De moment, els grans tenidors hauran de comunicar a l’Agència de l’Habitatge a Catalunya aquesta condició, així com el nombre d’habitatges dels quals són titulars, per posteriorment incloure’ls en el registre.

L’incompliment de l’esmentada obligació pot comportar importants sancions econòmiques.

També es dibuixa un nou panorama per a l’exercici del dret de tempteig i retracte per la Generalitat. Concretament, s’amplia aquest dret a la transmissió de qualsevol immoble d’un gran tenidor ubicat en un mercat tensionat, així com als adjudicats per subhasta, als adquirits en processos d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària existents abans de l’entrada en vigor del Reial Decret.

Els habitatges adquirits per la Generalitat en virtut de l’exercici dels drets de tempteig i retracte hauran de ser qualificats com a habitatges de protecció oficial.

En tant que s’implanta el registre, en les operacions de transmissió d’habitatges dels grans tenidors serà indispensable presentar un certificat del Registre de la Propietat que acrediti el nombre d’habitatges de les que són titulars a l’atorgar la venda.

L’objectiu de la nova norma és oferir una transparència més gran i regulació del mercat immobiliari, així com abordar el problema dels pisos buits en zones tensades.

