El lideratge de les formigues, menudes però poderoses

Creat: Actualitzat:

Si hi ha un ésser viu que podria donar-nos lliçons de lideratge, treball en equip i organització, aquest és la formiga. Petites, incansables i amb una estructura social que deixaria en evidència moltes empreses i governs, fa milions d’anys que aquests insectes dominen el seu entorn sense necessitat de jerarquies autoritàries ni discursos motivacionals, ni lliçons de lideratge.

El secret del seu lideratge. A diferència del que podria pensar-se, el lideratge en una colònia de formigues no és un assumpte de poder jeràrquic, ni d’imposició, ni de servilisme. No hi ha una formiga “en cap” que ordena i decideix, sinó un sistema descentralitzat en el qual cada individu compleix la seua funció amb disciplina i cooperació.

Us explicaré la meua història personal; quan era nen, vaig observar que quan una formiga troba menjar, d’altres es reuneixen immediatament per ajudar a portar el menjar al niu o colònia. Accidentalment, en la meua observació vaig ferir-ne una. Ràpidament, totes es van reunir i van evacuar la formiga ferida. Després es van reorganitzar i van continuar en la línia que havien creat. No vaig observar cap jerarquia o supervisió formal, però estaven aconseguint enormes tasques, com moure peces de menjar amb un pes 30 vegades superior al d’elles.

La comunicació és la clau de l’èxit. Si bé no tenen un “director general” que les guiï, les formigues tenen un llenguatge químic altament sofisticat. Utilitzen feromones per transmetre informació clau: alertar sobre perills, assenyalar rutes cap a fonts d’aliment o coordinar la construcció del formiguer.

Aquest sistema de comunicació descentralitzada permet una presa de decisions ràpida i eficient. Si una formiga troba menjar deixa un rastre químic perquè d’altres la segueixin. Si hi ha un obstacle, un altre tipus de feromona avisa les altres per canviar de ruta. Tot sense necessitat d’un “comitè de crisi” o una reunió interminable o de centre d’emergències, com ens ha passat als humans en l’evitable desastre de pèrdues humanes a València amb la dana.

Es recalca el treball en equip sense egos. Un altre aspecte fascinant del lideratge de les formigues és la seua capacitat per treballar en equip sense conflictes d’interès ni egos.

Mentre que a les organitzacions humanes sovint sorgeixen lluites de poder i rivalitats, en una colònia de formigues cada individu sap exactament què ha de fer i ho fa sense buscar reconeixement personal.

L’adaptabilitat i la resiliència són els seus segells d’identitat. Les formigues també ens ensenyen el valor de l’adaptabilitat. Són capaces de reorganitzar la seua estructura social davant de canvis en l’entorn, com la pèrdua d’una font d’aliment o la destrucció parcial del formiguer.

El que importa és el bé comú. El concepte de lideratge entre les formigues també està lligat al sacrifici. Moltes espècies tenen obreres que bloquegen entrades amb el seu propi cos per protegir la colònia o soldats que defensen el formiguer fins a la mort.

Aquest nivell de compromís ja m’agradaria veure’l en moltes empreses, i no dic a l’administració pública, no naix de l’obediència cega, sinó d’un instint natural de supervivència col·lectiva. Les formigues entenen, en el seu propi nivell, que el benestar del grup és més important que el d’un sol individu.

Imagineu com canviaria la nostra manera de liderar si apliquéssim algunes de les estratègies de les formigues: menys egos, més acció, millor comunicació i un sentit de propòsit compartit i sobretot amb una confiança cega en les seues companyes, com la gran família que són.

Les empreses podrien beneficiar-se d’una estructura menys jeràrquica i més col·laborativa. En lloc de dependre d’un líder carismàtic, podrien apostar per l’autonomia i la responsabilitat compartida.

En la política, podríem aprendre de les formigues a prioritzar el bé comú sobre els interessos personals. I en la nostra vida diària, ser més disciplinats, solidaris i resilients podria ajudar-nos a construir comunitats més fortes.

El lideratge de les formigues ens demostra que no sempre és necessari un cap totpoderós, o un superheroi, perquè un sistema funcioni. Amb organització, comunicació efectiva i treball en equip es poden aconseguir grans coses.

Potser la pròxima vegada, com em passa a mi constantment, que vegeu una columna de formigues portant una molla de pa us atureu a pensar en tot el que podem aprendre d’elles, encara que siguin “petites”.

Perquè, al cap i a la fi, de vegades les lliçons més valuoses són imperceptibles per a la nostra visió com a éssers humans, on moltes vegades el gran, eloqüent, ens fa perdre el valor de les coses “petites”.