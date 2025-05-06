Un futur digne per a la pagesia lleidatana
Portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya al Senat
Aquesta Setmana Santa hem estat testimonis d’un episodi meteorològic extrem que, en pocs minuts, va reduir a ben poc l’esforç de milers de pagesos. Els agricultors van veure com el seu esforç per tirar endavant les collites de fruita i cereal es desfeia en qüestió de minuts per un fenomen meteorològic cada cop més extrem i imprevisible. Una situació que no només afecta la pagesia, sinó també l’economia i el teixit social de les zones rurals. La forta pedregada del 19 d’abril va afectar plenament la plana de Lleida i va destapar un cop més les mancances estructurals del sistema d’assegurances agràries. Fa temps que des d’Esquerra Republicana reclamem al govern de l’Estat espanyol que el sistema d’assegurances agràries s’ha d’adaptar al canvi climàtic, amb fenòmens extrems cada vegada més recurrents que causen greus danys a les collites. La cobertura de l’Agroseguro és clarament insuficient perquè limita la producció assegurable i les primes són elevades. Per això exigim tant a Catalunya com a Madrid mesures concretes per enfortir el sector agrícola davant del canvi climàtic, com les ajudes als afectats per les pedregades i el suport per a mesures de protecció de les gelades i pedregades de la Generalitat de Catalunya que Esquerra Republicana ha condicionat. La pagesia no és només un sector econòmic, és una forma de vida i un garantia de sobirania alimentària i de mantenir els pobles vius. Si el govern de l’Estat no està disposat a fer la reforma que el sistema d’assegurances agràries mereix, si no està disposat a destinar-hi els recursos necessaris, hem d’anar més enllà. Per això, Esquerra Republicana ha plantejat des del Parlament de Catalunya que s’estudiï la viabilitat d’un sistema d’assegurances agràries propi per a Catalunya, la Mutualitat d’Assegurances Agràries Catalanes, “l’Agroseguro català”, que respongui a les necessitats actuals del sector i ens faci guanyar sobirania al servei de la sobirania alimentària. De manera imminent, Agroseguro hauria de permetre la presentació de la declaració d’assegurança complementària tenint en compte els danys causats per la pedregada, mentre que el govern espanyol hauria d’augmentar els recursos que es destinen a l’assegurança agrària per abaixar les primes que ha d’afrontar la pagesia i augmentar el volum de producció assegurable.
Ara és el moment de convertir les paraules i les bones intencions en accions per assegurar un futur digne i sostenible perquè el sector agrícola català pugui fer front als afectes del canvi climàtic.