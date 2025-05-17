No al tancament d’aules!
secretari de l’àmbit Educació de la UGT-SP de les Terres de Lleida
La UGT-Serveis Públics de les Terres de Lleida sempre estarà en contra de qualsevol retallada de drets i de llocs de treball, vinguin d’on vinguin i siguin com siguin, com a sindicat de classe que som des de l’any 1888. Mesures imperatives com el tancament d’una línia representen una greu retallada en els recursos destinats a l’educació, posant en risc la qualitat de l’ensenyament. El Departament d’Educació necessita apostar directament per l’educació amb una mirada de futur i no per retallades que afecten directament l’alumnat i el professorat. L’anunci de tancaments per part del Departament d’Educació arriba en un moment en què el sistema educatiu afronta reptes importants, com la diversitat a les aules i l’augment de necessitats educatives especials.
Les dades de l’informe PISA evidencien que la reducció de ràtios és essencial per millorar els resultats acadèmics i garantir una atenció més personalitzada. Així mateix, l’experiència en altres països demostra que invertir en educació genera societats més preparades per als desafiaments que han de venir en un futur. No obstant això, el Departament aposta per una eliminació de grups, que acaba amb llocs de treball i empitjora les condicions d’aprenentatge. La pitjor opció possible!
D’altra banda, fa molts anys que les escoles catalanes tenen mancances estructurals greus, especialment pel que fa a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials. No n’hi ha prou amb un estudi i classificació de l’alumnat per nivells de necessitat, ni amb limitar el nombre d’infants i joves amb més dificultat per aula. Cal un augment real de recursos, més professionals i una reducció efectiva de les ràtios per garantir una educació inclusiva de qualitat. El personal docent fa anys que alerta de les necessitats a dins de l’aula, però sense més persones i més temps per atendre-les, la qualitat educativa es veu greument afectada. Si no es prenen mesures urgents, el sistema educatiu s’enfronta a una crisi que impactarà tant en els professionals com en els estudiants i les seves famílies. A més, aquesta sobrecàrrega de treball, sumada a la manca de recursos i suport, està deteriorant greument la salut física i mental del professorat. Segons les darreres dades, gairebé un 40% dels docents admeten sentir-se emocionalment esgotats, i un de cada quatre ha hagut de recórrer a suport mèdic per estrès o ansietat. La manca de condicions adequades no només afecta la seva motivació i benestar, sinó també la qualitat de l’ensenyament que poden oferir a l’alumnat.
Des d’UGT-SP Educació de les Terres de Lleida creiem que la baixada de la natalitat hauria de ser una oportunitat per repensar el sistema educatiu, augmentar la inversió –que es troba per sota de la mitjana europea– i millorar la qualitat amb una reducció efectiva de les ràtios i una atenció més individualitzada per a l’alumnat. En comptes d’això, es manté una visió continuista i basada en la retallada de serveis essencials.
Des del nostre sindicat no podem permetre que la manca de planificació condemni el futur del nostre sistema educatiu. Per això, exigim que el Departament modifiqui aquesta decisió, estableixi un diàleg real amb la comunitat educativa i els agents socials, i garanteixi una educació de qualitat per a tothom, augmentant la inversió educativa i que sigui, com a mínim, del 7% del PIB.
Més inversió, més professionals, millors condicions! No al tancament de línies!