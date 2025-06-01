Als Amics de la Seu Vella
Cap de l’oposició a la Paeria
Sovint no valorem prou allò que tenim més a prop. I la Seu Vella n’és un exemple clar. Majestuosa i imponent des del seu turó, ha estat testimoni de segles d’història i d’identitat. Però el que molts potser no saben és que, des de fa més de 50 anys, un grup de persones l’acompanya de prop, la cuida i la manté viva amb gran passió. Ells són l’associació els Amics de la Seu Vella.
Com a lleidatà i com a persona compromesa amb la ciutat, he seguit de prop la seva trajectòria. He tingut el privilegi de veure de primera mà la tasca immensa que duen a terme, i crec sincerament que cal explicar-la i compartir-la.
La seva trajectòria és impecable. Van néixer amb una voluntat clara: promoure la recuperació, la difusió i la dinamització del conjunt de la Seu Vella, destacant-ne el valor com a símbol de Lleida. Des de la societat civil, i com a ciutadans compromesos, han treballat incansablement per acostar aquest patrimoni a la ciutat. Mitjançant xerrades, visites guiades, exposicions i actes populars i institucionals, han aconseguit una cosa gens fàcil: fer que la Seu Vella formi part activa de la vida quotidiana dels lleidatans.
Una de les fites més destacades de l’associació és la promoció de la candidatura de la Seu Vella a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Més enllà del reconeixement internacional, aquest objectiu ha generat cohesió i implicació social. Entitats, empreses i ciutadania han fet seva aquesta aspiració col·lectiva. Defensar la capitalitat cultural de Lleida és també protegir el seu patrimoni, i el turó de la Seu Vella és el segell més característic de la marca Lleida.
Un exemple d’aquest impuls és la campanya de recollida de més de 13.000 signatures, que va evidenciar el suport ciutadà. També han organitzat actes com la jornada festiva del 50è aniversari, amb activitats per a tots els públics que reforcen el vincle entre el monument i la ciutat. Tot amb un mateix objectiu: fer de la Seu Vella no només un símbol local, sinó un referent mundial.
Recentment, vaig tenir ocasió de reunir-me amb la junta. Són un exemple de perseverança i treball incansable i moltes vegades invisible perquè, amb recursos limitats i passió, aconsegueixen promoure i difondre tot el que fan.
Durant la trobada vaig poder constatar la preocupació que tenen per la manca de manteniment i de recursos destinats al conjunt monumental. Em van explicar que hi ha més de 30 punts crítics que requereixen actuacions urgents, especialment a les muralles, baluards i altres elements estructurals que defineixen el caràcter històric del turó.
A més, reclamen més suport i implicació per part de les administracions, com també de la Paeria, tant econòmic com logístic, especialment en aspectes tan bàsics com la neteja, la jardineria, la seguretat i la vigilància del recinte.
És imprescindible que totes les administracions incrementin la inversió per defensar el turó de la Seu Vella i el seu entorn. Després de massa anys de dèficits, calen fets i recursos. Tant la Generalitat com el Govern d’Espanya tenen un paper clau, però també l’Ajuntament de Lleida, que ha d’exigir a la resta d’administracions –totes governades per socialistes– la màxima responsabilitat.
El govern municipal ha de garantir la seguretat de l’entorn també, la neteja, el manteniment i la il·luminació. En definitiva, un entorn adequat i digne, com es mereix. Ara tot i la bona voluntat, només cal passejar-hi per veure que hi ha molt camí a recórrer, sobretot en neteja i dignificació del paisatge urbà.
És per això que avui escric aquest article: per reconèixer i posar en valor la feina dels Amics de la Seu Vella, una associació activa, constant, i necessària.
Aquesta és la #lleidaimplicada amb la cultura que vull, i des del PP Lleida així ho volem i defensem. Perquè cuidar la Seu Vella és cuidar la nostra memòria, la nostra identitat i el nostre futur. I fer-ho de la mà dels Amics de la Seu Vella és, sens dubte, una manera excel·lent de caminar plegats cap a una Lleida més orgullosa del seu patrimoni i més compromesa amb la seva cultura.