a l’aplicar la competència del Pensament Disruptiu generem idees originals, idees que trenquen amb allò establert, que poden portar a innovar, a aplicar solucions noves a problemes o necessitats existents. Amb el Pensament Disruptiu es creen i es desenvolupen maneres noves de pensar, de treballar o de viure.

Podem començar a desenvolupar aquesta competència a l’identificar oportunitats en el que aparentment sigui un revés o una limitació. Per això, sempre que trobem un error o una dificultat procurem aplicar una mirada diferent. Malgrat que no cal que ens trobem amb un problema: en el dia a dia podem preguntar-nos Com puc / es pot millorar aquest procés o aquesta idea?

El següent pas consistiria a qüestionar l’statu quo. Això és més difícil. Qüestionar supòsits i paradigmes no només significa canviar o desfer allò que hi ha establert, provat per l’experiència, amb la qual cosa això implica en esforç i dificultat, sinó també que les persones es resistiran al canvi. Però com que sé que vols desenvolupar la teua competència en Pensament Disruptiu, faràs això: descompondràs els processos i analitzaràs per què es fan així o s’han fet sempre així, i també et preguntaràs moltes vegades Què passaria si ho féssim d’una altra manera?

A més d’identificar oportunitats i qüestionar el que s’ha fet sempre, aprendràs a buscar la col·laboració per contrastar o combinar perspectives, per enriquir idees, perquè el Pensament Disruptiu no es desenvolupa en l’aïllament. En ocasions necessita aïllament, però allò que és disruptiu, innovador, creix i s’enriqueix amb les aportacions d’opinions variades, i també amb perspectives externes.

Tanmateix, no ens enganyem. La novetat, a més de trobar resistència, pot fallar. Els errors són part de la realitat humana, i desenvolupar processos i perspectives noves no serà fàcil. Sent adaptables i acceptant la incertesa podrem desenvolupar la resiliència que ens permeti seguir essent optimistes, continuar esforçant-nos, continuar navegant en terreny desconegut.

I si ets una persona amb responsabilitat de lideratge en el teu entorn laboral o professional, la necessitat de millorar i de créixer se satisfarà amb un enfocament disruptiu. No es tracta d’adoptar tecnologies emergents com a finalitat, ni de proposar idees noves perquè tothom les segueixi, sinó de fomentar un entorn en el qual la creativitat, l’experimentació i qüestionar per a la millora siguin pràctiques habituals.

En aquest cas, com a persona líder, et proposo aquestes preguntes: He creat una cultura de la innovació al meu equip? Qüestiono mètodes i enfocaments tradicionals i proposo maneres noves de fer les coses? Explico per què es farà aquest canvi? Faig accions per implicar el personal en processos de millora i que se senti part del procés? Fomento i accepto el debat obert, el pensament crític, l’anàlisi profunda, la curiositat? He creat un entorn en el qual es pot experimentar sense por de l’error? He desenvolupat en el meu equip una mentalitat de millora contínua?