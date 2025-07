Creat: Actualitzat:

El 16 de juliol del 2025 és, de ben segur, una data que es recordarà com a històrica. El dia que el Parlament de Catalunya va fer un pas decisiu i valent en favor de la cohesió territorial amb l’aprovació del Projecte de llei de l’Estatut dels Municipis Rurals. Una proposta legislativa que respon a una necessitat urgent i històrica: posar fi a la desigualtat estructural que afecta una gran part del nostre territori.

A Catalunya, més del 62% dels municipis tenen menys de 2.000 habitants, i molts d’aquests no arriben ni als 500. Aquesta realitat, que durant dècades ha estat ignorada o menystinguda, exigia una resposta institucional clara, ambiciosa i estructural. I això és exactament el que fa aquesta llei: reconèixer el món rural com a part essencial del país i dotar-lo de les eines necessàries per créixer amb visibilitat, dignitat i justícia.

L’Estatut dels Municipis Rurals és molt més que un text legal: és una aposta estratègica per un país més equilibrat, sostenible i inclusiu. El seu objectiu principal és garantir que viure en un poble petit no sigui sinònim de viure amb menys drets o oportunitats. Per això, la llei proposa mesures per assegurar serveis públics de qualitat arreu del territori, fomentar l’arrelament de la població, evitar el despoblament i impulsar l’activitat econòmica local. També estableix un sistema de finançament propi per als municipis rurals, basat en transferències incondicionades i fons d’inversió específics per desenvolupar projectes contra l’envelliment i la pèrdua de població.

La solidesa jurídica de la proposta també és remarcable. El projecte es fonamenta en articles clau de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i s’alinea amb les principals normatives i directives europees, com la Carta de l’Autonomia Local i el Pacte Rural Europeu. Això demostra no només el rigor tècnic de la proposta, sinó també la seva voluntat d’estar a l’altura dels estàndards internacionals en matèria d’autonomia local i desenvolupament sostenible. A més, la llei s’emmarca dins l’Agenda Rural de Catalunya, i és un pas coherent amb els compromisos del país per a un desenvolupament territorial just i inclusiu. També contempla la creació d’un Mecanisme Rural de Garantia, que vetllarà perquè qualsevol nova norma tingui en compte l’impacte sobre el món rural, així com un pla específic de seguretat pública amb participació dels Mossos d’Esquadra. També es promouen la digitalització de les administracions locals, deduccions fiscals per a famílies i empreses que vulguin establir-se en aquests territoris i un increment significatiu de la participació dels municipis rurals en l’elaboració de polítiques públiques. Tot plegat dibuixa un model de governança moderna, pròxima i eficient.

Amb aquesta llei, Catalunya fa política amb majúscules. Política útil, territorialment justa i socialment transformadora. No es tracta només d’aturar el despoblament: es tracta de tornar la confiança i el protagonisme a aquells territoris que han estat l’arrel del país i que avui poden ser clau per al seu futur. Perquè no hi ha país complet si deixem enrere els pobles, perquè el món rural no és el passat: és part del nostre present i clau per al demà.

En definitiva, l’Estatut dels Municipis Rurals és una eina imprescindible per corregir dèficits històrics, per equilibrar el país i per garantir una Catalunya cohesionada, viva i amb futur. És una mostra de compromís institucional, de visió de país i de responsabilitat política. És el moment d’actuar, i aquesta llei ho fa amb ambició, rigor i esperança.