Un jutjat ordena tancar pisos turístics per generar problemes als veïns
Recentment, el juny del 2025, un jutjat va dictar una sentència ordenant el tancament de deu pisos turístics al centre de Madrid. El més rellevant és que malgrat que ostentaven les llicències pertinents es té en consideració que l’activitat d’aquests allotjaments vulnerava drets fonamentals d’una família resident. La sentència, emesa pel Jutjat de Primera Instància núm. 44, va acreditar que els menors de la llar patien insomni, ansietat i alteracions emocionals a causa de sorolls constants, festes, escombraries, actes sexuals i situacions insalubres a les zones comunes de l’edifici.
La jutge va subratllar que la propietat privada té límits: no es pot exercir en perjudici de la dignitat ni de la salut d’altres. Per això, no només es va ordenar el cessament de l’activitat turística, sinó que es va imposar una indemnització de gairebé 37.000 euros a les empreses gestores dels apartaments. Aquesta decisió judicial obre la porta al fet que altres veïns o comunitats reclamin per vies similars, quan l’activitat turística descontrolada perjudiqui la convivència.
Catalunya l’any 2023 va aprovar un decret que limita els pisos turístics en municipis amb mercats tensionats. Aquest estableix llicències de cinc anys prorrogables per cinc més, sempre que la normativa urbanística ho permeti, amb un màxim de deu pisos turístics per cada cent habitants. En ciutats com Barcelona o Lleida, moltes llicències caducaran el 2028. El Tribunal Constitucional va avalar aquesta norma, reforçant el paper de les comunitats autònomes per equilibrar l’ús turístic i residencial de l’habitatge.
Així, mentre Catalunya aplica mesures preventives des de la política i l’urbanisme, també es comencen a obrir la via judicial que reconeix els efectes negatius del turisme massiu en el dia a dia dels veïns. Dos camins diferents per garantir el dret a un habitatge digne i a una convivència saludable. En un context de pressió immobiliària creixent, aquesta sentència no és un simple precedent legal, sinó un avís que les regles estan canviant.
