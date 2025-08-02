El lleure educatiu: escola de ciutadania
Portaveu del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Lleida
Divendres passat, el ple de la Paeria va aprovar una moció impulsada pel nostre grup municipal que defensa el lleure educatiu com a dret i que proposa mesures concretes per garantir-hi l’accés de tots els infants i joves de Lleida. Una moció ambiciosa, sí, però també profundament necessària si volem construir una ciutat realment educadora, inclusiva i igualitària.
El lleure educatiu és molt més que un casal o uns campaments d’estiu, és una escola de ciutadania, un espai que educa en valors democràtics, en la responsabilitat col·lectiva i en el respecte dels drets humans. L’educació en el lleure ofereix espais segurs, oberts i inclusius en què es treballa des de la llibertat, el compromís, esperit crític i la igualtat, essent un antídot contra els discursos d’odi, l’exclusió social i l’avenç de plantejaments reaccionaris o d’extrema dreta.
A més, el lleure educatiu afavoreix el desenvolupament d’habilitats socials, emocionals i cognitives, essent un complement essencial a l’educació formal. És, també, una eina d’educació compromesa amb la ciutat i amb el teixit social, que fomenta l’arrelament, el civisme i la convivència, la participació activa i la construcció col·lectiva d’espais educatius més enllà de l’escola.
Tanmateix, avui dia l’accés al lleure educatiu no és igual per a tothom. Famílies amb rendes baixes i infants amb necessitats educatives especials tenen moltes més dificultats per accedir-hi. Les dades són clares, i ens interpel·len: si volem igualtat d’oportunitats, el lleure educatiu no pot ser un privilegi, hem de fer el possible perquè sigui un dret de ciutat, per a tots els nostres infants i joves. Que el codi postal no determini les activitats de lleure dels nostres infants i joves.
La moció aprovada estableix una sèrie de compromisos per avançar en aquesta direcció. En primer lloc, proposem la creació d’un programa de beques municipals que reforci que cap infant es quedi sense lleure per motius econòmics. També demanem millorar la difusió i la informació entre les famílies, perquè moltes vegades la manca de coneixement és també una barrera invisible. Alhora, també instem el govern municipal que creï un mapa de lleure educatiu i una campanya informativa.
A més, la moció aposta per un model comunitari de lleure que reforci l’oferta als barris on avui no n’hi ha. Volem impulsar nous projectes i entitats a zones amb poca cobertura, seguint exemples com el projecte Baobab a Barcelona, i fer-ho de manera participada, arrelada i amb visió de futur.
I per completar-ho, proposem descomptes a l’autobús urbà i a equipaments culturals, esportius i educatius per a infants i joves vinculats al lleure educatiu, traslladant també la proposta de la T-Lleure que fa temps que defensa el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya a escala lleidatana.
Aquesta moció no és una declaració d’intencions. És una proposta ambiciosa, estructurada i realista que s’ha d’integrar dins de les polítiques educatives i juvenils de la ciutat. I és també una manera de dir que creiem en una Lleida que educa més enllà de les aules, que aposta per la cohesió, per la comunitat i pel dret de créixer en igualtat.
Des d’aquestes línies vull posar en valor i agrair la feina que fa cadascun dels caus i els esplais de la ciutat, dels caps, dels monitors, dels directors, de tots els que any rere any omplen les motxilles d’esperança i compromís, carreguen els neguits dels més petits, els anhels i les pors dels nostres joves i dediquen el seu temps i el seu estiu a fer d’aquesta societat, que sembla que l’individualisme se’ns apodera, la mostra més clara que passi el que passi la comunitat i la solidaritat és el millor camí a seguir.
Ara cal que el govern municipal la desenvolupi amb determinació, voluntat política i diàleg amb el sector. I que ho posi en la seva llista d’accions prioritàries: perquè a l’estiu vinent més infants puguin viure el lleure com el que és –una experiència de vida i d’aprenentatge. I perquè cap infant i jove de Lleida es quedi fora d’aquest dret col·lectiu que ens fa millors com a societat.