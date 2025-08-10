Exonerada de 347.902 euros pel deute hipotecari de l’exmarit
Recentment, l’Audiència Provincial de Lleida ha dictat una sentència de 21 de juliol que marca una nova fita en l’aplicació de la Llei de Segona Oportunitat: ha perdonat a una dona un deute de 347.902 euros derivat d’una hipoteca que havia firmat com a avalador juntament amb el seu aleshores marit, que va deixar de pagar el préstec després del divorci.
La dona es va veure atrapada en una situació límit. Malgrat que no era propietària de l’habitatge ni hi vivia, havia avalat el préstec hipotecari quan encara estava casada. Després de la ruptura, va ser el seu exmarit qui es va quedar amb l’immoble i va deixar d’abonar les quotes. A conseqüència, el banc va executar la hipoteca i va reclamar la resta del deute pendent, una vegada subhastat l’habitatge. Al figurar com a fiadora solidària, l’entitat va exigir el pagament a la dona, que no tenia capacitat econòmica per assumir aquesta càrrega.
Davant d’aquesta situació, va decidir acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat, un mecanisme legal que permet a particulars i autònoms alliberar-se de deutes quan han actuat de bona fe i no disposen de mitjans per fer-los front. Encara que el jutjat mercantil va rebutjar inicialment la seua petició, al considerar que es tractava d’un deute amb garantia real, l’Audiència Provincial va reconsiderar la situació jurídica reconeixent que, a l’haver-se executat la garantia, el deute va passar a ser ordinari i podia ser perdonat.
El tribunal va valorar que la dona no va incórrer en dol, va intentar assolir un acord extrajudicial amb els seus creditors i no té antecedents penals. Per tant, li va concedir el Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI), fet que implica la cancel·lació definitiva del deute.
Aquest cas reflecteix com la Llei de Segona Oportunitat pot oferir un nou començament a persones atrapades per compromisos financers aliens i posa en relleu el risc que assumeixen els qui firmen com a avaladors sense conèixer plenament les conseqüències.
Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.