Misharnons
Un còp tentrats ena tardor e gràcies ara umiditat deth terren e a temperatures mès baishes, era tempsada des misharnons començe damb bones condicions e ei previst ua produccion abondiua enguan. Auem començat a veir cercaires pes nòstes montanhes.
A estat ua tradicion mès arribats es mesi de seteme e octobre, era recèrca ère entà consum pròpri e cada cercaire auie ua zòna preferida e la mantenguie en secret, dificil de compartir. Aquerò qu’ei impotant ei conéisher ben eth terren tà non trapar-mos tamb accidents enes bòsqui coma darrèrament auem sentut enes mieis de comunicacion, desapareishuts, plan mòrti, que se poirien esvitar.
Ja se n’an trapat ceps, eth rei damb forma de tap de cava e es rovelhons caracteristics peth sòn color iranjat, de hèt, en quòtes mieges e nautes deth Pirenèu, ja hè quauque dia que s’aumplissen es cista-lhes, mès endauant gesseràn enes quòtes mès baishes se se mantien es condicions. Ei important suenhar eth nòste entorn entà qu’era nòsta tralha non maumete er ecosistèma, se non ne vò trèir profit economicament, ei a díder vener-se-les, pòt cuélher aquerò que consumirà, per açò en Aran s’a establit un contraròtle, tà anar a cercar-les as d’èster recensat en país o tanben es que passen era net en bèth otèl. Era forma corrècta de cuelher-les ei talhar-les pera basa tamb un guinhauet e meter-les ben plaçats en paèrs de vim.
Un aute element a tier en compde, es intoxicacions, diden que i a lèu ua cinquantia d’espècies de misharnons que pòden considerar-se verenosi e per tant perjudiciaus entara salut, mès tanben diden qu’ua mieja dotzea d’eri son mortaus, cada tardor i a ingrèssi enes Espitaus per intoxicacions de misharnons, s’un non ei segur, vau mès non cuelher-les!!!