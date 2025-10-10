Salut mental, una assignatura pendent
EL 10 d’octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental i és el resultat d’un programa global de defensa i conscienciació iniciat per la Federació Mundial de Salut Mental el 1992. Aquest 2025, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) dedica la commemoració d’aquest dia a la salut mental en les catàstrofes humanitàries i en la necessitat urgent de donar suport a les necessitats psicosocials i de salut mental de les persones afectades.
L’OMS ens recorda que crisis com desastres naturals, conflictes i emergències de salut pública causen angoixa emocional. Tot i que no estem patint directament les conseqüències d’emergències humanitàries, les comarques de Lleida són terra de pas i d’acollida de persones migrades, que sovint fugen de situacions de guerra, pobresa, gana, desplaçaments no volguts i altres situacions similars en els seus llocs d’origen. Tant si acaben arrelant o no a casa nostra, aquestes persones necessiten rebre atenció sanitària i social. L’atenció a la salut i, més concretament, a la salut mental és un dret humà fonamental. L’OMS calcula que un 20% de les persones que pateixen emergències humanitàries pateix un problema de salut mental. A més, una part d’aquestes persones ja patien un trastorn mental greu, que la situació de crisi ha exacerbat o descompensat. Cal prioritzar l’atenció d’aquestes persones per part dels nostres equips especialitzats de salut mental, tot i les possibles barreres idiomàtiques i culturals i les possibles barreres degudes a la manca d’estabilitat residencial.
El 10 d’octubre també ha de ser un dia per recordar que els problemes de salut mental poden afectar qualsevol persona, en qualsevol circumstància i en qualsevol moment; per fer activitats destinades a donar a conèixer els problemes de salut mental i d’addiccions; per exigir que es dediquin més recursos; per sensibilitzar la població de la importància de prevenir, detectar i tractar adequadament els problemes de salut mental i les addiccions; per seguir lluitant contra l’estigmatització; per recordar que l’atenció als problemes de salut mental i a les addiccions no depèn només dels professionals de la salut mental, sinó d’altres professionals sanitaris i també d’altres departaments que governen el país i de les administracions locals.
En definitiva i tal com també ens recorda l’OMS, el Dia Mundial de la Salut Mental ha de servir com a poderós recordatori que no hi ha salut sense salut mental. És clar que tot això no és possible aconseguir-ho en un sol dia. Afortunadament hi ha moltes persones que, dia a dia i durant tot l’any, treballen per portar a terme totes aquestes accions des de l’activisme, l’associacionisme, els equips assistencials, l’àmbit social, la docència i la recerca per aconseguir la defensa i la conscienciació sobre els problemes de salut mental i les addiccions, a la vegada que ajuden a les persones afectades directament o indirecta per problemes de salut mental o addiccions. Que el 10 d’octubre també serveixi com a reconeixement, almenys un cop a l’any, de la gran feina que fan aquests col·lectius per la salut mental i per les addiccions