Gaza
En aguest moment non se pòt deishar passar de parlar de Gaza. Venguem de sénter era fin des ostilitats, i a un acòrd artenhut pr’amor des negociacions amiades a tèrme per Estats Units, Egipte, Turquia e Qatar. Er acòrd a 20 punts e Hamàs a dit que l’a d’estudiar e ja darà ua responsa. Un còp se meten d’acòrd es dues parts, era guèrra acabarà immediatament e 72 ores despús qu’Israèl l’accèpte publicament, toti es ostatges, vius e mòrts, seràn retornats.
Es donades parlen de mès de seishanta mil persones mòrtes e sustot toti aqueri mainatges e mainades! Encara ne pòden gésser mès entre es pardies en tèrra.
Es Israelians semble que se retiren, que marchen, e es gazians que tornen. Veden aqueres imatges de cases, espitaus, escòles... en roeïnes, tot deshèt, se parle de mès deth nauanta per cent des cases degalhades o esbauçades, ara costarà tornar a lheuar tot aqueth malastre. Gent que ja non a arren, com ac van a hèr? Calerà ajuda umanitària, aquera qu’enquia ara non deishauen entrar pr’amor deth blocatge impausat per Israèl a començaments deth mes de març. Ath delà des aliments tanpòc i auie aigua potable, medicaments,... ei a díder tot aquerò qu’ei essenciau entara vida. Tanben les calerà materiaus entà poder bastir un refugi de cara ar iuèrn, que lèu arribarà. Tornen e que i trapen? Qué les quede? Sonque tarcum.
I a un gran nombre de persones desplaçades, se parle d’ues 700.000 e que demoren tornar, era valisa que non ei plia, pòc les quede, lèu arren, sonque plia d’esperança despús deth mausòn qu’an patit, cerquen un lòc que li poguen díder casa tà installar-se, son harts de víuer en tendes de campanha, mès òc que gaudissen que son vius!!!