Pel voluntariat, Lleida és capital
Coordinador a Lleida de la Federació Catalana de Voluntariat Social
Està ben establert que el voluntariat contribueix al benestar personal de les persones i també al social. Els ciutadans de països com Irlanda, Dinamarca, Finlàndia, Països Baixos, amb taxes altes de voluntariat manifesten també una alta percepció de felicitat vital. La correlació positiva és moderadament forta arreu dels països de la Unió Europea. Fer voluntariat contribueix a dotar de propòsit, sentiment de pertinença a la societat i autoestima, afavoreix l’adquisició de competències, fomenta la comunicació, ajuda a copsar la complexitat del món des d’una perspectiva diferent. Els voluntaris presenten nivells més baixos de depressió i estrès i més esperança de vida que no pas els qui no en són. Els beneficis assenyalats abasten també a les persones que, com a beneficiàries, són també part del “sistema voluntariat”. El voluntariat protegeix drets, corregeix injustícies, enforteix els àmbits social, cultural i mediambiental, promou la humanitat i la tolerància, fa front al populisme disgregador. Proporciona beneficis polítics i també econòmics: s’estima que l’impacte econòmic del voluntariat en els països de l’OCDE és equivalent a l’1,9% del PIB. A Catalunya, suposaria més de 6.000 milions d’euros. El voluntariat desenvolupa la ciutadania i la qualitat democràtica: la política neix de la trobada en l’espai públic, de la relació entre persones que parlen i s’escolten, de la mirada entre iguals que se saben subjectes de drets i obligacions, dels valors espirituals i morals que es posen en joc. I aquí és on el voluntariat opera amb força. Més voluntariat vol dir més democràcia participativa. El voluntariat s’ha de protegir, enfortir i fer créixer si es vol una societat plenament democràtica, solidària i convivencial. I aquesta és una comesa col·lectiva que els poders públics, les institucions, les empreses, les associacions i les persones conscients del que es juga avui en la societat no poden defugir. No es pot mirar cap a altra banda si no es vol caure en una espiral inacabable de declivi cívic. La iniciativa del Ple de la Paeria perquè Lleida esdevingui Capital Europea del Voluntariat és una bona iniciativa. Cal aprofitar l’avinentesa per donar suport al voluntariat i les seves associacions, expressar amb accions –també amb aportacions de recursos estables i suficients– el compromís de la ciutat i totes les seves institucions en el seu favor, cartografiar la realitat del voluntariat, escatir com atreure-hi nous col·lectius representants de la diversitat social i incorporar indicadors de participació cívica en les avaluacions de desenvolupament comunitari de la ciutat. El voluntariat té el potencial de millorar significativament el benestar de les persones i enfortir el teixit social per crear una comunitat més saludable, inclusiva i més ben preparada per afrontar els reptes presents i futurs, sempre que es construeixi i alimenti una cultura del voluntariat i un ecosistema social favorable. Podem fer-ho. Fem-ho.