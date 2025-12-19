Resum de l’al·legació presentada per la FAVLL
Arquitecte Urbanista
El tema actual més important i urgent, urbanístic i socialment, en general i especialment per al jovent, és l’accés a l’ús de l’habitatge, tant de lloguer com de compra. La solució òptima, urgent i durable és la creació de parcs públics permanents d’habitatges de lloguer social i rotacional. La qual cosa requereix una forta intervenció econòmica que, atesa la urgència, solament la pot fer l’estat amb l’ajuda de la UE.
–Incrementar el percentatge de les zones verdes i de lleure amb la creació de sistemes lineals entrellaçats que estructurin la ciutat sobretot per als vianants, infants i minusvàlids, aprofitant la gran riquesa ambiental que suposa el riu Segre, els seus boscos i les seves platges.
–Incrementar l’espai públic per a l’ús d’aparcament temporal de vehicles, i l’espai privat intern vinculat als habitatges i activitats comercials.
–Adequar les dimensions i el mobiliari fix urbà dels vials nous i també dels existents al trànsit i activitat econòmica de les persones amb mobilitat reduïda.
–Preveure situació i col·locació de fonts públiques d’aigua per a ús de boca, per a la gent i les seves mascotes.
–Preveure situació i col·locació d’urinaris públics, per a persones i les seves mascotes.
–De la previsió quantitativa dels habitatges públics de lloguer social rotacional cal reservar-ne una quantitat adequada per a ús temporal, per a estudiants universitaris, facultatius, tècnics i administratius de fora vila, que no disposin d’habitatge i siguin necessaris per al funcionament dels serveis essencials de la ciutat i la seva àrea metropolitana.
–Per assegurar el descans necessari i les condicions higièniques habituals, reservar una franja de terreny al voltant del SU, d’amplada no inferior als 100 m, on les activitats agrícoles i ramaderes tinguin l’ús limitat dels productes químics i/o similars, olors, i sorolls, i ús de maquinària fora de l’horari laboral de les persones. Aquesta limitació ha de comportar una compensació econòmica.
–Per a la millora i fluïdesa del trànsit de vehicles, la xarxa viària nova haurà de tenir xamfrans en les seves cruïlles d’alineacions, amb xamfrans no inferiors a 10x10 m a les alineacions de cada costat.
–L’ordenament del paisatge urbà haurà de tenir eixos viaris principals orientadors.
–Aprofitant la xarxa viària ferroviària existent, soterrada, a l’avinguda 11 de Setembre, s’ha de crear una estació de connexió del conjunt del país amb el centre sanitari i administratiu existent en aqueixa zona.
–Tot mantenint l’edificabilitat i densitat dels edificis, i atès el bon clima solejat que tenim, es permetrà l’aprofitament de les cobertes dels edificis, amb jardins i àtics en dúplex.
–Amb el problema existent de les 29 urbanitzacions recents de fa pocs anys, que són il·legals, i que cal donar-li solució, hi haurà urbanitzacions situades dins de l’àmbit de l’Horta, on viuen moltes famílies pageses des de fa moltes generacions, gràcies a la seva feina en l’agricultura i ramaderia, i que cal protegir-ho amb la construcció d’una tanca perimetral al voltant de les urbanitzacions, prou alta i densa i a càrrec de l’obra d’urbanització de les urbanitzacions il·legals, tanca perquè no hi passin ni els sorolls ni olors dels usos agrícoles i ramaders. A manca o insuficiència d’aquesta tanca, els pagesos adjacents hauran de rebre les corresponents indemnitzacions econòmiques.
–Delimitació de les àrees inundables, establint la prohibició de construir-hi cap edificació ni instal·lació, pròpia o aliena, ni definitiva ni provisional.
–Impulsant la industrialització de la ciutat, facilitant sòl industrial en quantia superior a la demanda per evitar augments de preus. Sense indústria no hi ha futur, especialment per als nostres fills.