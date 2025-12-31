Pessebres a dojo
President de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes
La ciutat de Lleida acull aquest Nadal la XX Biennal del Pessebre Català, ubicada a la Sala d’Exposicions Leandre Cristòfol de l’ajuntament de Lleida a l’antic Casino (Blondel, 40), organitzada conjuntament per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes i la Federació Catalana de Pessebristes. L’extraordinària exposició que té lloc cada dos anys en un indret distint de Catalunya, enguany ha estat Lleida l’amfitriona, exposa un total de 42 diorames i pessebres representant 32 associacions de pessebristes d’arreu de Catalunya i la Franja (Fraga). Per aquest esdeveniment i per la resta de pessebres i diorames escampats arreu de la ciutat, bé podem dir que enguany Lleida és la capital del Pessebrisme de Catalunya. Alhora, la nostra Agrupació ha maldat per tenir durant el Cicle de Nadal pessebres a dojo arreu de la ciutat a fi i efecte de mantenir i promoure la tradició del pessebre que a banda del seu origen i fonament religiós, és alhora art, història, tradició i cultura. Per poder visitar aquest important nombre de pessebres, l’entitat ha preparat fins i tot una Ruta que comença per l’exposició de Diorames i Pessebres de la nostra seu social, la capella del Peu del Romeu. En aquest espai emblemàtic curull de tradició i història, podem contemplar el pessebre monumental de l’Agrupació, obra del Mestre Pessebrista Rafel Fernández; dos petits diorames del Mestre Pessebrista Antonio Gil, traspassat recentment. A la primera planta de la capella trobarem el conjunt de 44 diorames bíblics que recullen les escenes més significatives de la vida de Jesús, des de l’Anunciació fins a la Resurrecció, amb una bona part dedicada al misteri del Naixement de Jesús, obra excepcional dels recordats Mestres Pessebristes Emili Tordera i Martha Pérez. Pujarem tot seguit a la segona planta per contemplar els 16 diorames de petit format del llegat de la Mestra Pessebrista Paulina Ametller dels anys 60 i una mostra de figures i pessebres d’arreu del món. Clourem la visita a la tercera planta, on podrem admirar el singular i original conjunt de terracotes nadalenques de la recordada Magdalena Ibars, els 21 diorames del llegat de la Mestra Pessebrista Joaquima Barrufet, i pessebres originals del Mestre Pessebrista Josep Figueras i diversos diorames d’altres Mestres Pessebristes lleidatans. Sortint del Peu del Romeu, podem anar fins a la Casa dels Gegants, on trobarem exposats una seixantena de pessebres presentats al L Concurs Infantil i Juvenil de Pessebres. D’allí ens dirigirem a la Catedral per contemplar els 8 diorames del matrimoni de pessebristes María Concepción Vidal i Joan A. Combes. En sortir de la Catedral, tot enfilant el carrer la Palma on hi ha el CentreJove de la Paeria, gaudirem d’un pessebre monumental de Playmobil. D’allí podem anar fins a l’església de la Sang, on hi ha una mostra de diorames del Mestre Pessebrista Albert Bertran. I si encara us resten forces, caminarem fins al Palau de la Paeria, que acull el pessebre monumental, realitzat pel Mestre Pessebrista Josep Figueras. L’Agrupació de Pessebristes recomana també visitar els diorames del Mestre Pessebrista Julián Sánchez, que per primera vegada s’exposen al vestíbul de l’Orfeó Lleidatà i pujar fins a la Seu Vella, per admirar un any més el pessebre artístic d’estil napolità del Mestre Pessebrista José A. Ferrer. També s’exposen diorames dels mestres pessebristes Julián Sánchez i Francisco Vidal al Centre OVERPARD de Pardinyes i els diorames del Mestre Pessebrista Albert Bertran a la Fundació Galobardes al carrer Templers i a l’Acadèmia Mariana. La ruta la podem concloure amb l’obligada visita al Pessebre Monumental de la parròquia de Sant Pau de la Mariola, que cada Nadal construeix el Mestre Pessebrista Virgilio del Olmo, el més gran de Lleida. Gaudiu de tots aquests pessebres escampats per la ciutat, com si fos el nostre regal de Nadal a Lleida, on la boira fa la màgia, segons l’original lema de la Paeria i de màgia, no els en manca pas, als nostres pessebres i diorames.