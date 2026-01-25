SEGRE

DANIEL PALAU VALERO/DANIEL PALAU VALERO ÉS BISBE DE LLEIDA

Ser de bona pasta

Creat:

Actualitzat:

La vida cristiana, segons el meu humil parer, es construeix de moltes maneres, però no totes funcionen de la mateixa manera. M’explico. De vegades ens recolzem en arguments deduïts, és a dir, generats a partir de grans principis. En altres ocasions, ens movem amb criteris que provenen del món de les intuïcions, és a dir, que són producte d’una experiència personal. Els grans ideals existeixen, com també les vivències personals, que acaben tenint un lloc molt rellevant, i vindrien a validar allò tan inqüestionable que diria: “El que a mi em va bé, m’ho quedo.”

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking