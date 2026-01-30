Aprendre al llarg de la vida
Director del CFA Mollerussa
Hi ha una idea que, massa sovint, arrosseguem sense qüestionar-la: que estudiar és cosa de joves, que l’educació té data de caducitat. Però la realitat, la vida mateixa, s’encarrega de desmentir-ho cada dia. I és aquí on les escoles d’adults esdevenen imprescindibles: com a espais d’oportunitat, de segones (i terceres) oportunitats, de creixement personal i col·lectiu.
Les escoles d’adults són molt més que aules i llibres i una nota final o un apte o no apte. Són llocs on el rendiment acadèmic conviu amb el seguiment personalitzat, on l’objectiu no és només aprovar, sinó entendre, avançar i sentir-se capaç. Aconseguir que la persona torni a tenir confiança en si mateixa per millorar personalment o professionalment. Són escoles que posen al centre les persones, amb totes les seves realitats diverses, i que són moltes, en una societat cada vegada més tecnològica, més exigent i, sovint, poc pacient.
Pensem, per exemple, amb el Jordi, de 38 anys. Va deixar els estudis massa aviat perquè havia de treballar. Anys després, amb una feina precària i poques perspectives, va decidir tornar a estudiar. No va ser fàcil: por, dubtes, inseguretats, temps limitat. Però a l’escola d’adults va trobar acompanyament, professors que el coneixien pel nom i companys que estaven en la mateixa situació. Avui prepara una prova d’accés a grau superior i, per primer cop en molt de temps, veu el futur amb esperança.
O la Samira, arribada fa uns anys d’un altre país. Per a ella, aprendre català i castellà no era només una qüestió acadèmica, sinó una clau per sentir-se part de la societat. A classe va aprendre llengua, sí, però també va guanyar seguretat, autonomia i veu pròpia. Poder parlar amb el metge, ajudar els seus fills amb els deures o iniciar els tràmits per a la nacionalitat li ha canviat la vida. I tot va començar asseguda en una aula d’una escola d’adults.
I després hi ha la Mercè, de 67 anys, ja jubilada. Podria haver pensat que “ja no li tocava estudiar”. Però ella va voler aprendre informàtica, entendre com fer tràmits amb l’administració, comprar per internet o reservar un viatge. També va apuntar-se a idiomes, pel pur plaer d’aprendre. Per a ella, l’escola és un espai de relació, d’activitat mental, de vitalitat. Un lloc on sentir que encara hi ha molt per descobrir, que la fa sentir viva i que l’obliga a socialitzar amb gent nova.
Aquests perfils són diferents, però tenen una cosa en comú: la necessitat d’aprendre. I les escoles d’adults neixen precisament d’això: d’escoltar aquestes necessitats i donar-hi resposta. Ja sigui per millorar la situació laboral, acreditar competències digitals com el competic, obtenir un títol, integrar-se lingüísticament o simplement aprendre pel gust de saber-ne més.
Avui en dia són pràcticament unes 67.000 persones que assisteixen a les diferents escoles d’adults que hi ha a Catalunya, de les quals un 60% són dones, entren cada setmana en un dels 176 centres de formació d’adults que hi ha repartits per tot el territori. Més de 1600 professionals s’esforcen dia a dia a aconseguir que l’alumnat assoleixi els seus variats i personals objectius.
Defensar les escoles d’adults és defensar una societat més justa, més inclusiva i més humana. És creure que mai no és tard, que l’educació no s’acaba, que sempre som a temps de reinventar-nos.
Si alguna vegada has pensat que estudiar ja no era per a tu, potser és el moment de replantejar-t’ho. Les portes de l’escola no només s’obren per ensenyar-te continguts, sinó per acompanyar-te en un camí personal. Un camí que, sovint, comença amb un pas valent: tornar a l’aula.