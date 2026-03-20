Quan Lleida escolta els seus joves
Regidor de Joventut, Educació i Ocupació de l’Ajuntament de Lleida
Hi ha moments que recorden per què és important escoltar amb atenció. Un d’aquests moments és quan, en el Plenari dels Infants i Adolescents, un jove o un infant aixeca la mà i explica com veu la seva ciutat. Ho fan amb una sinceritat desarmant i amb una mirada que sovint ens ajuda a veure coses que els adults, acostumats a la rutina, potser ja no percebem igual.
Sovint diem que els infants i adolescents són el futur. Però quan els sents parlar de Lleida, entens que aquesta idea es queda curta. Perquè també són present: observen, opinen i volen formar part de la ciutat on creixen.
El Plenari és, sobretot, un espai d’escolta. Un lloc on els joves comparteixen inquietuds i propostes sobre la convivència, el civisme, els espais públics o la necessitat de tenir llocs on trobar-se i sentir-se part de la vida de la ciutat. Les seves aportacions han estat molt clares: volen una ciutat més neta, més segura, amb espais de joc i trobada més ben cuidats i més oportunitats de participar en les decisions que els afecten.
Algunes de les seves propostes ja s’han fet realitat. El bus nit, per exemple, va néixer per respondre a la seva demanda de mobilitat nocturna segura. Els Patis Vius obren escoles a les tardes per convertir els patis en espais de joc i convivència als barris. La fira Cucalòcum s’ha enriquit amb nous pavellons i activitats gràcies a les idees dels infants i adolescents, que també participen en la tria del cartell i en la valoració anual de l’esdeveniment.
Altres preocupacions recauen en la seguretat i la il·luminació. Han assenyalat zones fosques als barris i espais d’oci nocturn, i això ha impulsat actuacions concretes, com la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED. També s’han organitzat campanyes de civisme i conscienciació, com la iniciativa Volem una Lleida més neta, impulsada pel Consell de la Infància, per promoure la cura dels espais públics.
Els joves no només proposen, també es comprometen. Han participat en processos de decisió, tallers participatius i comissions municipals, aportant idees sobre equipaments, mobilitat, salut mental i activitats culturals. Entre les demandes més destacades, volen carrils bici més connectats, espais per parlar de benestar emocional, activitats lúdiques més variades i zones inclusives per a tots els infants i adolescents, sense distinció.
Quan un infant veu que la seva veu és escoltada, descobreix que participar té sentit. Que la ciutat no és només un escenari on viure, sinó un espai que també es pot millorar entre tots i totes.
Des de l’equip de govern tenim clar que escoltar els joves no és només un gest simbòlic. És una manera d’entendre la ciutat. Creiem en el talent, en la mirada crítica i en la capacitat transformadora dels infants i adolescents de Lleida. Per això volem que tinguin espais reals de participació i que les seves idees es tradueixin en projectes que millorin la vida als barris i als carrers.
Espais com el Plenari dels Infants i Adolescents tenen un valor especial. Ens recorden que la ciutat també es construeix des de mirades joves, des de preguntes senzilles i des d’una manera d’entendre la convivència que sovint és més clara i directa.
I potser aquesta és una de les millors notícies per a Lleida: saber que hi ha una generació que observa, que pensa i que vol implicar-se en la ciutat que està creixent amb ella.