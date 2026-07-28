Anar, venir, pujar, baixar
Advocat
De vegades es generen confusions o malentesos quan els interlocutors refereixen una cosa de manera diferent. És a dir, quan parlen del mateix però emprant expressions diferents. Això passa tot sovint i, generalment, s’eviten mals majors amb bona voluntat i col·laboració personal de tot hom fins a transformar en anècdota allò que mal portat pot generar una tragèdia.
Sense arribar a aquest extrem, aquells que siguin mínimament observadors s’adonaran que la gent de ponent (inclosos els que vivim a la Vall del Corb), parlem de “pujar” a Barcelona, i de “baixar” a Lleida. Així ho expressa Lluís Foix en la pàgina 87 del seu llibre La força de les arrels, quan parlant sobre els arbres fruiters que té plantats prop de casa seva, a Rocafort de Vallbona, diu que, quan és el temps, té molts palo santos, i “en pujo uns quants a Barcelona”.
Col·loquialment ha arrelat “pujar a Barcelona”, malgrat que la ciutat estigui a 6,4 metres sobre el nivell del mar, segons consta en la placa posada per la Direcció General de l’Institut Geogràfic i Estadístic en la paret de l’antiga Foneria de Canons, al capdavall de la Rambla, i Lleida tingui una altura de 154,4 metres, tal com consta en la placa posada pel mateix Institut en la façana de la Diputació, i, Rocafort de Vallbona a 446 metres, segons diuen les notes informatives relacionades amb el poble.
Des de la Vall del Corb per anar a Barcelona passem d’uns 400/600 metres sobre el nivell del mar (766 a Rauric, on naix el riu) a 6,4 i, malgrat tot, diem que “pugem”. Segurament ho diem així perquè sortim de la Vall tirant amunt, seguint el riu en sentit invers, i sempre anem pujant fins que veiem el seu lloc de naixença, i, després d’una breu baixada, ens cal pujar altra vegada per a travessar el Bruch, ans enrere un pesadíssim trajecte de revolts i més revolts compartint la carretera amb vehicles de tota mena. Penso que, per això, no és estrany que parlem de “pujar” a Barcelona perquè una bona part del trajecte el fem pujant.
Si en lloc de sortir de la Vall de Corb, ho fem des de Lleida, també pugem fins a arribar a la Panadella, que és a 825 metres sobre el nivell del mar, i la inclinació de la carretera és evident a simple vista mentre travessem els termes del Segrià i de la Plana d’Urgell, i ens sorprèn, una vegada més, aquell gegant de ferro que porta dues pesades plaques a les mans, mentre esguarda el trànsit de l’autovia prop de Sidamunt, sense que es decideixi mai (fins ara) a traspassar-la (però estic segur que un dia ho farà, potser per ajudar a apagar incendis forestals, o per participar en la festa de l’Anella de Cal Bufalà, de Bellvís, o en alguna altra de les que es fan a la rodalia). Al cap i a la fi, per efecte de l’orografia del territori, resulta que pugem per baixar, i que ens passem la vida anant i venint guiats més pels sentits que pels càlculs i les deduccions que fan els tècnics. Continuarem “pujant” a Barcelona, i els d’aquesta ciutat continuaran “baixant” a Lleida, perquè ho hem fet sempre així i el camí fa pujada i/o baixada, segons on vagis.
Dit això, els que som a la Vall del Corb continuarem “baixant” a Lleida, perquè estem una mica més amunt i perquè, cada tarda, la marinada ens empeny i ajuda, una mica, a fer el camí de baixada.