Les revistes, refugi de l’algoritme
President de l’APPEC
La qüestió dels algoritmes ja no afecta únicament en la tecnologia o el funcionament de les plataformes digitals, des de fa un temps té conseqüències directes sobre la circulació de la informació i sobre la manera com es configura l’opinió pública. Els sistemes, a través dels coneixements adquirits dels gustos del consumidor, intervenen en la visibilitat dels continguts, n’estableixen prioritats i condicionen quines informacions consumim.
Aquest procés situa el criteri editorial davant d’un gran repte a causa que la rellevància d’una informació no sempre coincideix amb la seva capacitat de generar interaccions, ni la qualitat d’un contingut es pot determinar a partir de les preferències prèvies dels usuaris. Davant d’aquesta lògica, les revistes mantenen una funció essencial de seleccionar, contextualitzar i oferir continguts d’acord amb criteris periodístics i culturals propis.
En aquest escenari, les revistes representen una alternativa cada vegada més necessària actuant com a refugi davant l’algoritme, perquè darrere de cada número hi ha una decisió editorial humana. Professionals que seleccionen els temes, jerarquitzen els continguts, busquen veus, contrasten informacions i construeixen una proposta amb personalitat pròpia, que ens proposa i ens convida a descobrir noves històries.
Una revista no ha de limitar-se a confirmar els nostres gustos ni a alimentar una cadena infinita de recomanacions. Pot sorprendre’ns, portar-nos cap a temes que no coneixíem i oferir-nos perspectives que trenquin les nostres expectatives, obrint-nos finestres a altres realitats. D’altra banda, la funció de l’algoritme consisteix a tancar-nos en una bombolla de preferències, fent-nos perdre el nostre criteri i capacitat per decidir el que volem consumir.
Quan llegim, especialment en paper, les revistes ens conviden a seure, fullejar, aturar-nos en una fotografia, llegir un reportatge i passar pàgina sense que una notificació interrompi el fil. Aquesta atenció també es pot aconseguir a través de les edicions digitals de qualitat, que poden preservar aquesta mateixa voluntat de lectura reposada. No es tracta de renunciar a la tecnologia, sinó de recuperar el control sobre el temps i l’atenció. Aquí juga un paper molt important que el disseny, la tipografia, el paper, la fotografia i l’organització dels continguts formin part d’una experiència editorial cada vegada més cuidada.
La premsa té, evidentment, una funció imprescindible per informar de l’actualitat i explicar què passa cada dia, però les revistes aporten una altra dimensió: seleccionen, aprofundeixen, interpreten i construeixen una experiència cultural amb identitat pròpia. No són el mateix, ni cal que ho siguin, perquè les dues són necessàries per a una societat informada i culturalment diversa.
Aquesta és la idea que l’APPEC ha volgut portar a la 26a Nit de les Revistes i la Premsa en Català, en un moment en què els continguts ens arriben sense aturador i les revistes recorden que hi ha persones que, amb criteri propi, decideixen què mereix ser llegit. Revistes que es fan a Barcelona però no només. Capçaleres com Mangrana o Horitzons, entre d’altres, ens demostren que també es poden fer revistes de qualitat fora de la capital. Potser no podem evitar que els algoritmes condicionin una part de la nostra vida. Però sí que podem preservar espais on la decisió continuï sent nostra. Obrir una revista, triar-ne un article i dedicar-hi temps és també una manera de recuperar aquesta llibertat.