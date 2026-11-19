La filosofia a l’era de la IA
Professor de filosofia
Som als inicis de l’era de la IA i ja veiem com ens canvia la vida en molts àmbits. Per projecció podem pensar que seran molts els canvis que introduirà en les nostres societats des dels àmbits més productius com en els de l’administració i del coneixement. En aquest futur, que és present, quin lloc ha d’ocupar la filosofia? Val la pena que ens hi aturem una mica a reflexionar-hi en ocasió del seu dia mundial.
La IA requereix una gran quantitat de dades per operar però això no és problema. A més, la IA no només combina dades existents, sinó que crea coneixement de manera anàloga a com opera la raó humana. En un paral·lel aristotèlic podem dir que les dades són els conceptes que permeten fer judicis i que a la seva vegada aquests permeten fer raonaments multiplicant el coneixement que s’expressa en el judici. O sigui, com més coneixement generem més en podem generar de nou. La funció d’aquesta generació de coneixement existeix en la raó humana i en la intel·ligència artificial. A aquesta funció només li cal dades i coneixement d’elles per multiplicar-lo amb la funció generadora. Fins aquí, si som optimistes, podríem dir que la racionalitat humana i la intel·ligència artificial col·laboraran per anar més enllà del que podríem fer tot sols; i si som pessimistes, podríem dir que la potencialitat de la IA acabarà menjant-se la racionalitat humana i la instrumentalitzarà, és a dir, ens farà servir com a peons en la seva autonomia. Siguem optimistes, tant per tant, i defensem que el que hi haurà és complementarietat i col·laboració entre humans i la IA.
Ara bé, tot i essent optimistes i pensant que la IA ens ajudarà a aconseguir avenços en el coneixement científic i tecnològic, en la vida quotidiana, en la producció de tot tipus de béns i en tants i tants àmbits que fins i tot ara ens costa imaginar, la pregunta fonamental continua existint: quin sentit té tot plegat? La racionalitat humana i la IA són eines, instruments, per a alguna finalitat. La pregunta per a quina finalitat no la pot respondre ni la racionalitat humana ni la IA com a mers instruments. Podem viure instal·lats en la pura lògica de la raó instrumental de produir sense sentit, però això no és una vida autènticament humana.
La vida humana requereix sentit i finalitat. Demana superar la lògica instrumental d’aconseguir més i més, d’acumular, sense saber el perquè. La resposta més consensuada a aquest perquè és la felicitat. Els humans estem fets per a la felicitat. També és veritat que la modernitat hi afegeix la llibertat com a un dels sentits de l’existència. No obstant, no estan tan lluny la felicitat i la llibertat, al contrari, molt possiblement una requereix l’altra. I és aquí on la filosofia en particular, però totes les humanitats en general, hi tenen molt a dir. Les aparences de llibertat i de felicitat ens poden desviar-nos l’autèntic. Només la filosofia, i les humanitats, ens poden permetre caure en les falses il·lusions.
Dos dels pensadors importants del segle XX, Adorno i Horkheimer, ja ens van avisar dels riscos de la raó instrumental, aquella raó que es justifica només en la seva operativitat. Posem un exemple proper i fàcil: el consumisme. El consum s’ha convertit en el motor del creixement econòmic i del sistema capitalista que és l’únic que existeix en el món. Les persones ens convertim en instruments d’aquesta lògica de creixement que no sabem on va. Els més pessimistes diuen que a la destrucció del planeta, i els més optimistes a consumir cada cop més. Ja veiem que en qualsevol de les dues versions, l’optimista i la pessimista, el consumisme ens instal·la en una lògica que en lloc d’humanitzar-nos ens fa esclaus de la producció i del creixement econòmic, o sigui que res de res de llibertat ni de felicitat. La crítica a aquest instrumentalisme, que la IA pot promoure i accentuar, ha de venir de la reflexió i el pensament. És a dir, des de la filosofia i les humanitats. Només per això, allò que és inútil per la producció pot ser tan útil per la humanització: la filosofia. Celebrem-la avui, en el seu dia i durant tots els dies de l’any.