L’heroi persistent
Estem davant d’un espectacle a gran escala, així de simple. Misión imposible: Sentencia final són gairebé tres hores de pura adrenalina en què aquest heroi persistent que és Ethan Hunt torna a salvar el món d’una amenaça que aquesta vegada ens arriba a tall d’un programa d’IA i els seus logaritmes anomenat L’Entitat, que amenaça de desplegar i llançar l’armament nuclear de diferents països i originar una mena d’apocalipsi. I per acabar-ho d’adobar, també s’inclou en la trama un dolent que va per lliure i que també ens desitja el pitjor.
Val a assenyalar que la Missió impossible sèrie televisiva dels 60 que va encendre la metxa sona ja a desconeguda, encara que l’enganxosa música composta per l’argentí Lalo Schifrin persisteixi com un tret identitari, ara d’una saga cinematogràfica que ha estat tot un filó per a un visionari Tom Cruise ficat en el paper de temerari tot terreny en cada entrega, demostrant que tot i superar els seixanta es manté en plena forma física, per haver anat restaurant-se o per la seua genètica, ves a saber. El cert és que continua lluint-se en aquesta pel·lícula que funciona com un rellotge de precisió, perquè la trama és enrevessada i implica molts personatges dins de situacions límit i angunioses que es van succeint paral·lelament, que t’enganxen a la butaca entre trets, detonacions i un bon nombre de morts violentes perquè ho exigeix el guió. Tot és desbordant, amb escenes poderoses com la del submarí enfonsat o la de les avionetes, en les quals Hunt demostra que és invencible salvant-se pels seus propis mitjans o amb l’ajuda d’altres a l’últim segon. A Misión imposible: Sentencia final sempre hi ha algú de l’equip que es queda pel camí. És el toc emocional però ràpidament es torna a l’acció, a la sensació que tot avança a contrarellotge, ja sigui en túnels amb bombes activades, ja en enfrontaments cos a cos o intentant per mil·lèsimes de segon que el món sencer no esclati. Aquí hi ha fragments de diverses entregues de la història d’aquesta multimilionària saga, d’encontres i desencontres, de la maldat que tot ho complica. Sort que hi ha Ethan Hunt, els seus fidels companys de viatges suïcides i les dones guerreres a qui res fa ombra.
Pot ser que aquesta vuitena pel·lícula sobre missions impossibles sigui l’última de la saga, fins i tot hi ha un aire de comiat, però... i si una nova amenaça vol una altra vegada acabar amb la humanitat? Doncs segurament el que passarà serà que aquest incombustible personatge amb cara i pinta de Tom Cruise torni a reunir el seu equip per salvar-nos. Temps al temps.