Intemporal
L’últim número celebrat al Kursaal, malgrat no aconseguir el ple absolut esperat –sí una raonablement bona resposta de públic–, ha de ser considerat, tanmateix, un dels punts culminants d’aquesta seixantena edició del festival Jazzaldia. Dedicat en format d’homenatge a l’inoblidable pianista canadenc Oscar Peterson, aquest xou protagonitzat per un trio excepcional format per John Clayton al contrabaix, Sullivan Fortner al piano i Jeff Hamilton a la bateria, no va ser una simple recreació nostàlgica sinó, molt millor que això, un exercici profund d’interpretació i llegat cap a una de les figures transcendents del jazz del segle XX. Els qui vam tenir la fortuna de veure semblant monstre jazzístic en acció –en el meu cas, en recital de piano sol durant una de les edicions del ja liquidat Festival de Jazz celebrat a Andorra als anys noranta, poc abans del seu traspàs– guardem en la memòria inesborrable l’experiència, conscients d’haver pogut veure tocar un dels millors en el seu instrument, brillant adaptador de temes aliens, compositor de gran calibre i talent melòdic immens... Seguint amb l’Oscar Peterson Centennial Concert donostiarra, es pot dir que el trio oficiant va aconseguir el que pocs tributs assoleixen. D’una banda, tornar al present l’homenatjat sense mimetitzar-lo del tot; i d’una altra, atansar-se a revitalitzar el seu esperit sense empresonar-lo en el passat. Des del primer acord va quedar clar que no es tractava d’una recreació literal del so Peterson, sinó d’una conversa intergeneracional amb ell.
Per passos, Fortner, el més jove dels tres i, per això, pianista de sensibilitat molt contemporani, malgrat que amb arrels profundes en la tradició, va triar no mimetitzar l’inconfusible torrent tècnic de Peterson optant, en canvi, per oferir-nos una lectura més personal, a moments lírica, a moments més explosiva, a fi d’equilibrar, a parts iguals, reverència i risc cap al mestre. En exemples com Wheatland o Hymn to Freedom, el pianista afroamericà va defugir l’obvetati, jugant amb els espais, i afegint al record de l’homenatjat pinzellades clàssiques a l’estil els grans impressionistes d’entre segles.
Per la seua part, John Clayton, antic partenaire del mateix Peterson, va ser una cosa així com l’ancoratge emocional del trio, exhibint el seu so càlid i un fraseig elegant que van aportar la gravetat i el ritme necessaris, però sense caure en la solemnitat. Ens va delectar amb solos esplèndids com el de Night Train, una autèntica lliçó de profunditat musical sense excessos expressius; vaja, pura economia de mitjans.
Jeff Hamilton, el tercer en discòrdia, blanc, i un altre veterà de l’univers Peterson, va brillar amb una bateria precisa, saltironant i subtilment exuberant quan va ser necessari. La seua sinergia còmplice amb Fortner va demostrar que, quan dos músics s’escolten i es respecten, el treball comú resultant pot arribar, com va ser el cas, a moments absolutament impagables.
jazz
El repertori, escollit amb cura per a l’ocasió, va presentar tant estàndards clàssics com composicions emblemàtiques del mateix Peterson, evitant el combo en les seues interpretacions qualsevol zona de confort i treballant amb frescor cada arranjament sense caure en un homenatge superflu. Bonic espectacle retrospectiu, en definitiva, el millor recordatori possible sobre el gran Oscar Peterson, pianista prodigiós i gran innovador del gènere.