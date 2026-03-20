El concert acústic de Ricardo Lezón, líder de la popular banda basca McEnroe, es va presentar com una experiència íntima que va dialogar amb l’essència del seu últim treball, La vida libre, una col·lecció de cançons introspectives i reveladores del seu caràcter i ànsies artístiques. En aquest format nu, de veu i guitarra a pèl com a eix, la música s’atansa al seu estat més pur; aquell instant en què una cançó nounada sembla poc més que una confidència. Des de començaments dels anys 2000, McEnroe ha vingut a consolidar-se com una referència singular dins de la música alternativa espanyola, construint una discografia marcada per la sensibilitat poètica i una melancolia lluminosa. Nascuts a Getxo, han desenvolupat un so que combina pop atmosfèric, folk i ecos del slowcore, aquell subgènere del rock alternatiu sorgit a finals dels 80, caracteritzat per ritmes mitjans o molt lents, arranjaments minimalistes, ambient malenconiós i lletres (gairebé) depressives. Lezón ha estat i és el principal compositor i narrador d’aquest univers, malgrat que podem trobar altres practicants del gènere, com el nostre Hoven (Pol Joven Lorente) desaparegut en combat musical fa algun temps. Amb La vida libre, el seu trajecte musical i projectes diversos de dos dècades assoleixen una maduresa serena, amb composicions que reflecteixen canvis personals i una mirada més contemplativa, en la qual natura, espiritualitat i memòria es fonen en cançons de fons interior. Com vam veure en directe, Lezón va conrear una interpretació orgànica, sòbria, gairebé confessional. La seua veu, fràgil però ferma, es va moure entre el murmuri i l’emoció continguda, mentre la guitarra sostenia melodies d’aire folk i cadències lentes, amb els temes funcionant com petits relats sentimentals i en què la quotidianitat va adquirir una dimensió universal: trobades, pèrdues, paisatges íntims, instants volàtils... Sens dubte, la seua escriptura musical i literària l’emparenta amb aquella tradició del cantautor sensible anglosaxó de dècades enrere, ja que se li perceben –a mi almenys m’ho sembla– trets i influències de noms com el primeríssim Paul Simon acústic, Nick Drake, Bill Callahan o Jason Molina, artistes que comparteixen molt bé estètica minimalista i profunda relació entre música i poesia. En un concert acústic com aquest, la sala és gairebé un instrument més i un lloc com l’Espai Orfeó, amb la seua acústica càlida i agradable, va afavorir enormement una experiència com aquesta, que va transcendir el simple recital. La proximitat física i sonora va permetre que cada respiració, cada vibració de la corda, arribés intacta al públic i en aquest silenci atent es va produir una cosa rara de veure i escoltar als grans escenaris i concerts: una comunitat efímera i irrepetible. Seria com si el músic deixés d’interpretar per a molts i comencés a cantar gairebé per a cada persona assistent del públic, semblant una classe particular. Les cançons de Lezón, fetes de petites emocions i d’una melancolia que reconforta, troben en aquest tipus d’espais el seu territori natural i potser més brillant. Allà, entre la penombra i ressonàncies de fusta, es va crear un moment suspès i intangible: amb el públic escoltant com si llegís un poema i l’artista cantant com si l’estigués escrivint en aquell instant. El resultat, una sensació difícil de descriure, amb la música deixant de ser espectacle per convertir-se en conversa íntima, una espècie de màgia silenciosa en la qual artista i oients vam compartir durant una hora llarga idèntic sentiment. Brillant.