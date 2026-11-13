Impressió satisfactòria
En el marc del present Jazztardor 2026 de Lleida, el Cafè del Teatre va acollir l’actuació d’Albert Vila Organ 3, formació integrada per Albert Vila a la guitarra, Gabriel Casanova a l’orgue Hammond i Miguel Benito a la bateria, a més de Perico Sambeat al saxo alt, anunciat com a estrella convidada. Una proposta de jazz d’arrel organística que va trobar en aquest emblemàtic espai una bona resposta de públic, amb una entrada bastant notable i una audiència que va seguir el desenvolupament del concert amb atenció i exquisida correcció. L’actuació, per si mateixa, basada en composicions totes originals, va dibuixar una trajectòria clarament ascendent. En les primeres evolucions, el quartet semblava que es prenia el seu temps per trobar el punt de combustió necessari, sense acabar de desplegar tota l’energia que es podia esperar d’una formació d’aquestes característiques. Va caldre esperar fins a aproximadament la meitat del recital perquè Perico Sambeat acabés d’implicar-se amb més determinació, elevant la temperatura interpretativa i aportant aquest impuls que la música interpretada sens dubte reclamava. A partir d’aquell moment, el grup va trobar la seua velocitat de creuer i va encadenar algunes intervencions de més nivell estètic, amb un discurs més desimbolt, intens i convincent. El Hammond de Gabriel Casanova, molt groove en tot moment, va exercir un paper especialment rellevant en l’arquitectura sonora del conjunt, amb una presència, sòlida i envoltant, aportant l’aliment harmònic i una marcada dimensió rítmica, perfectament engranada amb el treball de Miguel Benito a la bateria. Els dos van construir una base dinàmica, flexible i amb prou riquesa expressiva per sostenir el desenvolupament dels temes sense restar protagonisme a les parts dels solistes. Sobre aquest entramat, Albert Vila va trobar espai per desplegar un discurs guitarrístic de notable solvència, combinant neteja tècnica, sentit melòdic i una aproximació estilística que defuig l’exhibicionisme gratuït. Per la seua part, Sambeat, una vegada incorporat plenament a la dinàmica del concert, va oferir intervencions de més intensitat i caràcter, fent valer aquest fraseig, articulació i eloqüència amb el seu saxo alt a què tan bé ens té acostumats i que, al principi, vam notar tant en falta. Més enllà de les aportacions individuals, convé destacar la bona comunicació establerta, en definitiva, entre els quatre músics, amb una compenetració, entesa dels espais i capacitat per sostenir un discurs comú que van evidenciar una formació ben acoblada, coneixedora dels codis del jazz organístic i de les seues possibilitats d’interacció.
JAZZ
En resum, un xou que va necessitar temps per enlairar-se, però que va saber remuntar el vol en la segona meitat, deixant finalment una impressió satisfactòria i confirmant les possibilitats artístiques d’un quartet que va trobar en la complicitat col·lectiva el seu principal argument.